Charlie Mae Meza

Muere, con 9 años, la influencer Charlie Mae Meza por un agresivo cáncer cerebral: "Es libre"

Con solo 3 años fue diagnosticada de un meduloblastoma y seis años después ha fallecido.

Imagen de archivo de una ni&ntilde;a con c&aacute;ncer

Imagen de archivo de una niña con cáncerFreepick

Miriam Vázquez
Publicado:

"Ella es libre" con esta frase comunicaban en el perfil de Instagram @cheeringforcharlie que la pequeña Charlie Mae Meza había fallecido tras sufrir un cáncer cerebral.

En la publicación se muestra una imagen de Charlie en la que no se aprecian las secuelas de la quimioterapia y los corticoides. Y se indica que nació el 27 de enero de 2017 y falleció el 14 de febrero de este año.

Con solo 3 años le diagnosticaron un meduloblastoma que es un tumor cerebral que se forma en el cerebelo y es de rápido crecimiento.

En el perfil de Instagram en el que se publicó la noticia del fallecimiento se mostraba un enlace a gofund.me. En esta plataforma, Libby Kranz se presenta como una "madre en duelo" que comienza este GoFundMe para sus amigos de la familia Meza." Su hermosa Charlie se prepara para ser curada para siempre dejando atrás una familia hecha pedazos: sus padres, Taylor y Alecs y sus hermanos menores, Theo y Jackson. Sé que todos deseamos es poder hacer algo para salvarlos de este dolor, ya no podemos. Pero podemos reducir la carga financiera".

A través de sus publicaciones se ha ido informando de la evolución de la pequeña. En los últimos post ya los médicos habían advertido de que podría ser cuestión de días.

"No hay mayor dolor que saber que el cáncer está consumiendo a tu hijo y no hay nada que se pueda hacer al respecto".

