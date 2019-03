Cadena perpetua para los padres de un niño de cuatro años torturado en Reino Unido

Conmoción en el Reino Unido por la muerte de Daniel Pelka, un niño de 4 años, que falleció desnutrido y torturado por su padrastro y por su propia madre. Los dos progenitores eran drogadictos y alcohólicos. El caso ha puesto "en evidencia" la eficacia de los servicios sociales británicos.

Daniel tan solo tenía 4 años cuando sus padres decidieron quitarle la vida. Presentaba un estado famélico en el momento de su fallecimiento, con la columna encorvada y las costillas salientes. Recibió palizas, malnutrición y ahogamientos premeditados.

Los responsables de su estado físico fueron su madre Magdalena, de 27 años y de origen polaco y el padrastro del niño, Mariusz, de 35 años. Ambos alcohólicos y consumidores de heroína. Aunque según Eryk Pelka, el padre biológico, no fueron los únicos responsables.



"Son culpables su madre y su padrastro pero también los servicios sociales y la escuela por no haber reaccionado antes, tal vez se hubiera evitado". Evitable o no, este caso ha puesto la voz de alarma en los servicios sociales británicos, aunque la justicia ha dictado la pena máxima.



"Creo que es un buen veredicto, ha salido como tenía que ser", anunció Eryk Pelka. Magdalena y Marius ya han sido condenados a cadena perpetua por la muerte del pequeño Daniel Pelka.