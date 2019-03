Condenado por prostituir a sus hijas y violar a una de ellas, con la que tuvo ocho hijos

La Audiencia de la ciudad alemana de Coblenza condenó hoy a Detlef S., de 48 años a 14 años y medio de cárcel y su posterior reclusión de por vida en una institución cerrada por violar a dos hijos adoptivos y a una hija natural y tener siete hijos-nietos con la mayor de ellos.

Los jueces no se dejaron ablandar finalmente por la confesión total un día antes de la sentencia por parte del acusado, bautizado por los medios locales como el "Fritzl alemán", ya que su caso recuerda al del austríaco Josef Fritzl, el hombre que durante 24 años tuvo encerrada a su hija, con la que tuvo siete hijos.

Tras negar los hechos al comienzo del proceso el pasado 15 de febrero, Detlef S. había admitido finalmente haber violado sistemáticamente desde su niñez a su hija adoptiva de 27 años, el hermano gemelo de esta y una hija natural de 18 años. El ya condenado admitió también haber obligado a prostituirse a sus dos hijas y haber engendrado con la mayor de ellas ocho niños, de los que siete viven, ya que el mayor de ellos falleció poco después del parto.

Ante la peligrosidad del condenado, los jueces de Coblenza establecieron que, tras cumplir la pena de 14 años y medio de cárcel, deberá permanecer encerrado en una institución penitenciaria psiquiátrica de por vida. La negativa hasta el final a confesar los hechos obligó a que los dos hijos adoptivos y la hija natural víctimas de los abusos tuvieran que declarar personalmente ante el tribunal y describir el clima de terror que se vivía en el hogar común.

El hombre fue detenido el pasado verano, pero su caso fue tratado con reserva por la Fiscalía de Coblenza, en el oeste de Alemania, por respeto a las víctimas y sólo se hizo público con motivo del comienzo del juicio. Este caso de abusos sexuales en el seno de la familia se produjo en Fluterschen, un pueblo de 750 habitantes en la región de Westerwald, en el estado occidental de Renania-Palatinado.

La Fiscalía reveló durante el proceso que la hija adoptiva mayor, de 28 años, con la que Detlef S. tuvo ocho hijos, fue violada por primera vez a la edad de 13 años, mientras que su hermana de 18 años e hija carnal del acusado sufrió los primeros abusos sexuales con 9 años. La familia vivía en una casa unifamiliar en la que residían el padre, su esposa de 52 años, tres hijos de ésta de un primer matrimonio, otros dos hijos comunes y los siete hijos de una de las hijas adoptivas.

Los siete hijos-nietos nacieron entre 1999 y 2009, sin que su madre se atreviera a denunciar los hechos por miedo a su padrastro, y las pruebas de ADN demostraron con un margen de acierto del 99,9 por ciento que el acusado es el progenitor de todos ellos. Pese a que la familia era visitada periódicamente por asistentes sociales, que preguntaron reiteradamente por el padre de los siete pequeños, todos con un gran parecido físico con su progenitor, la hijastra nunca tuvo valor para denunciarle.

Es más, una investigación abierta por las autoridades fue archivada en 2002 por falta de pruebas, ya que los hijos y la madre se negaron a declarar contra el padre de familia. La madre de la familia, contra la que todavía no se ha abierto procedimiento alguno, no tuvo valor para declarar contra su marido, un déspota que gobernaba a base de palizas sistemáticas, violencia sexual y terror psicológico del que no se libraba ningún miembro de la familia, según explicaron varios peritos.