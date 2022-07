Condenado a otros 21 años de cárcel el asesino de George Floyd

El ex policía condenado por el asesinato de George Floyd, Derek Chauvin, en el mes de mayo de 2020 ha vuelto a ser condenado a 21 años de cárcel. Estos años que se suman a su condena se deben a la violación de los derechos civiles de la víctima durante el asesinato. Chauvin, quien ya está cumpliendo condena por el asesinato de Floyd, se enfrenta ahora a otros 21 años. Resultado de un acuerdo de declaración de culpabilidad, esta última sentencia federal es definitiva y se podrá ejecutar de manera simultánea.

Hace ya algo más de dos años de que George Floyd muriera tras pasar 8 minutos en el suelo con la rodilla de Chauvin en su cuello mientras insistía en no poder respirar. Su muerte provocó protestas por todo el mundo en busca de justicia para dicho asesinato. Años después y con el asesino en prisión, una sentencia federal vuelve a condenar al autor de los hechos con 21 años de prisión.

La condena de Derek Chauvin

Derek era policía en el momento que asfixió a George Floyd. Tras ello, fue declarado culpable de tres cargos a los que se enfrentaba. Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin era culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio involuntario en segundo grado.

En aquel entonces, el fiscal sentenció que la forma en la que actuó Chauvin "no es la manera en la que los policías están entrenados, siguiendo las reglas". Como el ex policía no tiene antecedentes solo pudo ser condenado a un máximo de 12 años y medio por cada uno de los dos primeros cargos y a 4 por el tercero.

Esta primera condena trajo una oleada de celebraciones por parte del pueblo americano que, seguramente se repitan con esta segunda condena.