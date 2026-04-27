La agenda diplomática continúa: Carlos III visitará EEUU tras el intento de atentado a Trump

La visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos se mantiene en la agenda oficial pese al reciente atentado contra el expresidente Donald Trump. La confirmación del viaje busca enviar un mensaje de estabilidad y continuidad diplomática en un momento de elevada tensión política y de seguridad, además de conmemorar los 250 años de la independencia de la nación norteamericana.

El viaje comenzará en Washington con un fuerte dispositivo de protección y se extenderá durante varios días, incluyendo una agenda institucional de alto nivel. Entre los actos previstos destaca el discurso que el monarca británico pronunciará ante el Congreso de Estados Unidos, un hecho poco habitual que subraya la importancia simbólica de la visita. Además, Carlos III mantendrá una audiencia privada con Donald Trump y participará en una cena de Estado organizada en su honor.

La relación entre EEUU y Reino Unido

La visita se produce en un contexto complejo para la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, marcada por desacuerdos en materia comercial, energética y de política exterior. Las diferencias en torno a la guerra en Ucrania, la política energética y el aumento de los precios de la energía han tensado los vínculos entre ambos aliados históricos.

A ello se suman los ataques verbales de Trump al primer ministro Keir Starmer por la política energética británica y las tensiones derivadas de asuntos internos de la familia real, como la controversia que rodea al ex príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Pese a este escenario, la visita pretende reforzar la llamada "relación especial" entre ambos países y demostrar que la cooperación transatlántica sigue siendo una prioridad estratégica. La decisión de mantener la agenda tras el atentado contra Trump también busca transmitir una señal de resiliencia frente a la violencia y la inestabilidad.

Tras su paso por Washington, los reyes británicos viajarán a Nueva York y Virginia, donde continuarán con actos institucionales y encuentros oficiales. El viaje se perfila como uno de los más delicados y significativos del reinado de Carlos III, marcado por la diplomacia, la seguridad y la necesidad de fortalecer alianzas en un contexto internacional incierto.

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