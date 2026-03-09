Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De Rihanna a Taylor Swift, las famosas que han sido víctimas de ataques

Una mujer disparó desde su coche hacia el domicilio de la cantante Rihanna una decena de veces. Al menos uno de ellos penetró sus paredes, aunque no ha habido heridos.

Taylor Swift

María Cobas
Publicado:

Gran susto el que se ha llevado la cantante Rihanna en su mansión de Los Ángeles. Una mujer ha sido arrestada tras presuntamente disparar una decena de veces contra la vivienda de la artista en el exclusivo barrio de Beverly Hills, donde también viven numerosas celebridades de Hollywood, mientras la cantante se encontraba en el interior.

Según ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles, el ataque se habría producido el domingo sobre las 13:21 hora local. La sospechosa habría disparado desde su coche con un rifle tipo AR-15 hacía la propiedad de la cantante. Cautro de los disparos alcanzaron la casa y al menos una de las balas logró penetrar en las paredes. La sospechosa, de unos 30 años, intentó huir en un Tesla blanco, pero la policía la consiguió alcanzar y fue detenida a pocos kilómetros del domicilio. A pesar de este grave incidente, no ha habido heridos. La cantante aún no ha hecho declaraciones y no se sabe si en ese momento estaba también su pareja, el cantante ASAP Rocky o sus hijos.

Otros famosos atacados

Ariana Grande

Hace unos meses, la cantante Ariana Grande también fue atacada durante el estreno de una película en Singapur. Un espontáneo se abalanzó sobre ella y las personas que la acompañaban tuvieron que intervenir para protegerla. El autor de los hechos fue rápidamente identificado, es conocido por protagonizar situaciones similares con otros famosos.

Taylor Swift

En la casa de la cantante Taylor Swift, uno de sus fans se coló en su casa del Soho de Nueva York donde llegó a ducharse en su baño y acostarse en una cama de la artista, que en ese momento no estaba ahí. Los vecinos llamaron a la policía cunado se dieron cuenta de que una de las ventanas estaba rota. Al llegar, encontraron al responsable dormido en el interior.

Paula Echevarría

Paula Echevarría también sufrió el acoso de una seguidora. Estuvo un año y medio recibiendo mensaje ofensivos a través de las redes sociales, pero la cosa empeoró cuando también decidió hacerlo en persona y se presentó en sus rodajes para acosarla en plena calle, pero también en momentos de su vida cotidiana.

Sara Casasnovas

La actriz Sara Casasnovas fue atacada por un hombre que la disparó con una ballesta cuando salía del Teatro Reina Victoria de Madrid en 2009. El hombre había mandado cartas de amor a la artista, que contó que esta persona también había acudido a su camerino y que se había presentado en los lugares donde ella rodaba. El hombre, de 39 años, que sufría trastornos de personalidad, fue condenado a ocho años de cárcel y le prohibieron acercarse a la actriz y comunicarse con ella.

