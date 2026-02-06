Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Comisión Europea respalda a países como España frente a los gigantes de internet

Bruselas defiende una mayor regulación de las plataformas digitales mientras las grandes tecnológicas intensifican su presión para frenar la nueva normativa europea sobre redes sociales.

Meta solo tiene operativas ocho de sus 47 herramientas de protecci&oacute;n a menores, seg&uacute;n un estudio

Susana Román
Publicado:

La Comisión Europea ha salido en defensa de los países que están adoptando medidas contra las grandes plataformas digitales, entre ellos España, y ha reafirmado su compromiso de exigir responsabilidades a los gigantes de internet. Así lo ha asegurado el portavoz de servicios digitales del Ejecutivo comunitario, en un momento de creciente tensión entre algunos gobiernos nacionales y las grandes tecnológicas.

Aunque no mencionó explícitamente a España, Bruselas se refirió al respaldo a los Estados miembros que están “luchando por exigir responsabilidades a las plataformas online”. España es actualmente uno de los países que ha protagonizado un enfrentamiento más directo con las grandes empresas tecnológicas, tras los choques del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con figuras como Elon Musk y el fundador de Telegram.

En el caso de Musk, el multimillonario llamó "tirano", "traidor al pueblo español" y "fascista" al mandatario español en varios mensajes en su red social X. También se refirió al político socialista como el "sucio Sánchez"(dirty Sánchez) y colocó junto a su nombre el emoticono de un excremento con ojos.

Bruselas busca mecanismos para exigir responsabilidades a las plataformas

Desde la Comisión Europea subrayan que la regulación digital es una prioridad absoluta. “En Europa exigimos responsabilidades a las plataformas, empoderamos a nuestros ciudadanos y protegemos a nuestros hijos. Protegemos a nuestros consumidores de estafas y productos peligrosos, y defendemos nuestra libertad de expresión y la integridad de nuestras elecciones”, señaló el portavoz. Además advierte de que se mantendrá vigilante ante las “funciones adictivas, el contenido nocivo y los riesgos para los consumidores, las democracias y los procesos electorales”.

Mientras tanto, las grandes tecnológicas han intensificado su actividad de presión en Bruselas para intentar frenar la esperada nueva normativa europea. Según una investigación del observatorio Corporate Europe Observatory (CEO), empresas como Meta, Google, TikTok y Snap se han volcado en acciones de lobby para “bloquear o diluir” las medidas destinadas a combatir la adicción a las redes sociales, especialmente entre los jóvenes.

Las Big Tech gastan hasta 150 millones en hacer lobby en la UE para suavizar la regulación en redes sociales

El informe revela que estas compañías han mantenido más de 100 reuniones con altos cargos de la Comisión Europea desde diciembre de 2024, lo que representa el 83% de los encuentros celebrados sobre esta normativa. En contraste, menos del 14% de las reuniones se realizaron con ONG y sindicatos. Además, el gasto conjunto de las tecnológicas en actividades de lobby supera los 151 millones de euros anuales, un tercio más que en 2023.

En paralelo, otros países europeos estudian medidas similares a las planteadas por España. El Gobierno de Finlandia ha anunciado que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales, mientras que Eslovenia trabaja en un proyecto de ley que prohibirá su uso a menores de esa edad en plataformas como TikTok y Snapchat.

A estas iniciativas se ha sumado el respaldo del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se mostró de acuerdo con la propuesta de regulación impulsada por el presidente español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

