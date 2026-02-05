Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ajedrez

De un verano en casa a campeón mundial: Marc Barceló, el niño prodigio del ajedrez

Marc Barceló, con solo nueve años, se ha proclamado campeón mundial de ajedrez relámpago y supera récords de prodigios como Carlsen y Kasparov. Entrena hasta cinco horas diarias y sueña con ser Gran Maestro.

Marc Barceló jugando una partida de ajedrez ante su entrenador

Marc Barceló, el prodigio del ajedrez que se ha proclamado campeón del mundo en la modalidad relámpago con nueve años | Sandra Cavia | Marc Fuster | Xavi Mas

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Para Marc Barceló, el ajedrez nació una tarde de verano. Su padre le enseñó las primeras jugadas, y apenas un mes después, Marc ya ganaba partidas contra él. "Di mi primera clase en el club y el entrenador vio que tenía mucho talento", recuerda. Desde ese momento, su camino en el tablero parecía inevitable.

Hoy, con tan solo nueve años, Marc se ha proclamado campeón mundial de ajedrez relámpago, un logro que lo coloca entre los talentos más prometedores de la historia. Tiene registros que, a su edad, ni siquiera habían alcanzado leyendas como Magnus Carlsen o Gary Kasparov. Según su entrenador, José Sequera, "Marc comprende muy rápido las cosas, se adapta a cada situación y no tiene techo. Es difícil que una persona en solo dos años alcance el nivel que él tiene".

"Me gustan las mates porque es de cálculo"

Marc Barceló, campeón mundial de ajedrez con 9 años

Entre cálculo y estrategia

El ajedrez para él es más que un juego: es un ejercicio de cálculo y concentración. "Me gustan las mates porque es de cálculo. A veces calculo siete jugadas por delante y debo estar atento a las jugadas del rival", explica el joven prodigio.

Su rutina diaria incluye hasta cinco horas de entrenamiento, combinando partidas matutinas con torneos por la tarde. Pero el colegio no se queda atrás. Marc mantiene buenas notas y asegura que encuentra tiempo para estudiar ajedrez sin descuidar sus estudios.

Talento natural y disciplina

El talento de Marc no se limita a su rapidez en el tablero. Según su entrenador, es un niño formidable, atento, divertido y juguetón, que sabe cuándo concentrarse y cómo canalizar su energía en cada partida.

Según Sequera, "trabajar con Marc es muy gratificante. Siempre está atento y aprende rápido. Tiene un nivel que sorprende a cualquiera y no se distrae con videojuegos u otras cosas".

Mirando hacia el futuro

Marc ya ha enfrentado a grandes maestros y ha salido victorioso, sorprendiendo incluso a jugadores con décadas de experiencia. Quiere convertirse en Gran Maestro: "con trabajo y esfuerzo lo puedo conseguir. En unos años me veo como ajedrecista, no el más bueno, pero sí uno bueno", dice con naturalidad.

El joven campeón también destaca la importancia de la gestión emocional: "Para controlar los nervios, respiro hondo, me relajo y antes de jugar me paseo un poco para no estar tan pegado al tablero".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: La Reina Máxima de Holanda se inscribe para defender a su país como reservista del Ejército

Máxima de Holanda

Publicidad

Mundo

Miguel Díaz-Canel

Cuba activa un "plan de preparación para la defensa" ante la creciente agresividad de EEUU

Máxima de Holanda

VÍDEO: La Reina Máxima de Holanda se inscribe para defender a su país como reservista del Ejército

Un fallo técnico retrasa el lanzamiento de la primera misión tripulada del programa Artemis

Artemis II: “Si la humanidad ha esperado 50 años para volver a la Luna, puede esperar tres semanas más”

Marc Barceló jugando una partida de ajedrez ante su entrenador
Ajedrez

De un verano en casa a campeón mundial: Marc Barceló, el niño prodigio del ajedrez

Jeffrey Epstein
Caso Epstein

Epstein habría contado con un intermediario de confianza en Barcelona para localizar a mujeres jóvenes

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes
India

Tres hermanas se tiran desde el balcón de casa tras prohibirles usar el móvil: "No podemos renunciar, nos estamos matando"

Las menores dejaron una nota de ocho páginas. Su padre manifiesta que sus hijas presentaban una "adicción extrema a todo lo coreano" desde la pandemia del COVID-19.

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Pacto nuclear

Trump amenaza a Irán pero a la vez accede a negociar su programa nuclear

La reunión en Omán llega tras la presión de nueve países árabes y tras finalizar el tratado Nuevo START con Rusia, que abre una nueva era de incertidumbre nuclear.

Apagón eléctrico

La ciudad de Stuttgart, en Alemania, sufre un gran apagón: cortes en los trenes y problemas de tráfico entre las incidencias

Imagen de archivo del cofundador de Microsoft, Bill Gates

La confesión de Bill Gates sobre su relación con Epstein: "Fui un insensato y un ingenuo al pasar tiempo con él"

El Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y otros representantes ucranianos

Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones de paz a tres bandas con Rusia y EEUU

Publicidad