El partido de Meloni pide a la UE frenar la regularización de migrantes en España por riesgo de efecto llamada

El grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, liderado por el partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, ha pedido a la Comisión Europea que frene y evalúe la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno español. A su juicio, la medida podría provocar un “efecto llamada” en Europa y socavar la credibilidad de la política migratoria común de la Unión Europea.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y al comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, el grupo advierte de que una regularización “repetida y a gran escala” en un espacio Schengen sin controles fronterizos interiores puede incentivar nuevos flujos migratorios y generar desconfianza entre los Estados miembros en materia de gestión de fronteras.

Críticas ante el riesgo de "efecto llamada"

La iniciativa ha sido impulsada por los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, recientemente incorporados al grupo ECR, quienes lamentan la “falta de rigor fronterizo” de España y subrayan que una decisión de este alcance “no puede tratarse como un asunto puramente doméstico”, debido a sus posibles consecuencias para el conjunto de la UE.

ECR solicita a Bruselas una evaluación formal del impacto de la regularización sobre los movimientos secundarios, la presión en las fronteras exteriores, los mecanismos de control y el cribado de seguridad interior. Asimismo, pide que la Comisión aclare si la medida se ajusta al Derecho europeo y a los objetivos de la política común de retorno y readmisión.

El grupo conservador también reclama reforzar la condicionalidad hacia los terceros países que no cooperen en la readmisión de migrantes, utilizando de forma más estricta la política de visados y otros instrumentos comunitarios.

La regulación es una opción legal, según la Comisión

Por su parte, el comisario de Interior, Magnus Brunner, ha señalado recientemente que la regularización es una opción legal y que corresponde a los Estados miembros decidir cómo gestionar a las personas que ya se encuentran en su territorio, especialmente en función de las necesidades del mercado laboral, defendiendo así la competencia nacional del Gobierno español en esta materia.

