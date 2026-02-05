Al menos dos muertos y cientos de desalojados por la borrasca Leonardo: amenaza las elecciones de Portugal

La borrasca Leonardo también afecta en Portugal. El crecimiento de los caudales de los ríos, que ya han generado inundaciones en varias localidades, genera preocupación en el país.

Al menos dos personas han fallecido y más de un centenar han tenido que ser evacuadas. Periodistas de la AFP, han explicado que para poder proceder a ello, los bomberos han tenido que ir en lanchas neumáticas para rescatar a los atrapados por la crecida del río Sado.

Protección Civil ha activado la alerta roja en la cuenca del Tajo ante la subida de los caudales que han superado los 7.400 metros cúbicos por segundo. Las autoridades han ordenado la evacuación obligatoria en las zonas cercanas al río en la región de Santarém.

"Desde 1997 no habíamos vivido una situación así en la cuenca del Tajo", subrayó el comandante nacional de Protección Civil, Mario Silvestre, en rueda de prensa. En los últimos ocho el temporal en el país ha dejado 12 muertos y pérdidas de hasta cuatro millones de euros.

Además el temporal pone en peligro la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo. El candidato de extrema derecha ha pedido su aplazamiento. En Portugal, las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios. De hecho, la alcaldesa de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados, ya ha avisado. "No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo", asegura Clarisse Campos.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha indicado que aquellas localidades que se vean afectadas por la borrasca podrían posponer la votación, ya que la legislación portuguesa contempla que si no existen las condiciones adecuadas se puede ejercer el derecho a voto en una fecha posterior. "Se permite que las elecciones sean ocho, o siete, días después", ha explicado en declaraciones a RTP.

Este jueves ha viajado hasta Alcácer do Sal y ha coincidido con su alcaldesa manifestando que "en estas circunstancias no" se puede votar. Aunque ha matizado que "en otros puntos del país, donde pueda haber llovido, o llueva, pero haya condiciones para votar, (...) hago un breve llamamiento al voto".

Cancela su visita a España

Sousa, tenía previsto viajar este viernes a España en un encuentro oficial con el rey Felipe VI. Sin embargo, las consecuencias del temporal que azota la Península Ibérica han hecho que la visita se cancele.

El portugués mantenido una conversación telefónica con el monarca español, donde ambos han decidido suspender el viaje. Ahora buscarán una nueva fecha, aunque Sousa no lo hará como presidente, ya que este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

