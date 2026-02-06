Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos, conmocionado por la desaparición de la madre de la famosa presentadora Savannah Guthrie

Nancy Guthrie, de 84 años y con problemas de salud, fue vista por última vez en su casa de Tucson. Se teme que sea un secuestro y la familia pide pruebas de vida.

Savannah Guthrie habla en un mensaje de video junto a su familia

Sara Díaz
Publicado:

La desaparición de la madre de la presentadora del programa ‘TODAY’ de la cadena NBC, Savannah Guthrie, está generando una gran conmoción en Estados Unidos. Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su domicilio cerca de Tucson (Arizona). Tras no presentarse a una misa familiar el domingo por la mañana, sus allegados alertaron a las autoridades, que han convertido el caso en una investigación por secuestro.

La policía del condado de Pima y el FBI continúan con la búsqueda activa. En la escena de la vivienda se encontraron rastros de sangre que coincidían con el ADN de Nancy Guthrie, lo que ha reforzado las sospechas de que no se trata de una desaparición voluntaria y que haya habido intervención de terceros. Además, se descubrió que la cámara del timbre de la casa había sido desconectada y la señal del monitor de su marcapasos dejó de sincronizarse en plena madrugada, circunstancia que preocupa a los investigadores.

Recompensa de 50.000 dólares

Ante esta situación, la presentadora estadounidense y sus hermanos han realizado llamamientos públicos rogando a los presuntos secuestradores que entreguen una prueba de vida de su madre. En un vídeo compartido en redes sociales, Guthrie pidió directamente contacto, asegurando que “vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se pueden manipular”, y que necesitan saber sin lugar a dudas que su madre está viva antes de avanzar en cualquier negociación.

El FBI ya ha anunciado también una recompensa de 50.000 dólares para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de la mujer. Esta desaparición también ha provocado una reacción al más alto nivel. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump se puso en contacto con Savannah Guthrie para transmitirle que el Gobierno federal está dispuesto a colaborar en todo lo necesario.

El caso sigue abierto y, hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso ni persona de interés, mientras la familia y las fuerzas de seguridad reiteran la petición de colaboración ciudadana para dar con el paradero de Nancy Guthrie.

