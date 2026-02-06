Trágica boda en Nepal: Mueren 13 invitados al caer un autobús por un barranco

Al menos 13 personas han fallecido y otras 34 han resultado heridas al caer por un barranco de 200 metros el autobús que les trasladaba a una boda en el oeste de Nepal, tal y como han informado las autoridades policiales.

El vehículo quedó completamente destruido, tal y como informó Baldev Badu, portavoz de la policía del distrito de Baitadi. Ocho personas fallecieron en el acto, mientras que otras 5 murieron después en el hospital.

Exceso de carga en el autobús

Según han informado las autoridades, el vehículo viajaba con exceso de carga al transportar a más de 50 personas. Además, la zona del accidente, a unos 500 kilómetros de Katmandú, corresponde a un tramo estrecho y empinado.

El conductor asegura que fallaron los frenos

El conductor del autobús, detenido tras el trágico accidente, aseguró que los frenos fallaron en el momento del siniestro. "Tuvieron que dar marcha atrás. Al dar marcha atrás, los frenos no funcionaron y el autobús se cayó".

Aunque todas las hipótesis continúan abiertas, por ahora la Policía atribuye el accidente a una combinación entre el mal estado de la carretera y la sobrecarga del autobús.

75 accidentes de tráfico al día

En Nepal se produce una media de 75 accidentes de tráfico cada día, principalmente provocados por tres factores: el exceso de velocidad, la accidentada orografía de la zona y el precario mantenimiento de las carreteras.