EEUU pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "ahora" o busquen refugio ante posibles protestas "violentas"

Las autoridades de Estados Unidos piden a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país "ahora" o que, en su defecto, busquen refugio, ante la posibilidad de que se desarrollen protestas "violentas" y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad. Es una jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, Omán, para comenzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense", se puede leer en la alerta difundida por la Embajada virtual de Estados Unidos en Irán, en la que además invita a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un "perfil bajo".

"Las protestas en Irán continúan intensificándose"

La advertencia aplica a todo el territorio iraní y alega que "las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos", por lo que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e internet.

Francia pide que Irán acepte la propuesta de EEUU

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este jueves que es de "imperiosa necesidad" que Irán acepte la propuesta de EE.UU. en las negociaciones que desarrollan este viernes en Omán, y pidió que Teherán "haga concesiones significativas en su programa nuclear".

"Recalqué la imperiosa necesidad de que Irán acepte la propuesta estadounidense de negociaciones, haga concesiones significativas en su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos y sus actividades de desestabilización regional", dijo el jefe de la diplomacia de Francia.

Barrot, que compareció ante los medios de comunicación en Bagdad junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein, afirmó que también pidió a su interlocutor que Irán "ponga fin a la represión contra su pueblo", en referencia a las manifestaciones populares que han sacudido a ese país. "Expresé nuestra más enérgica condena a la sangrienta represión ejercida por las autoridades iraníes contra el pueblo iraní, dados los riesgos de escalada y las consecuencias que tendría para Irak y la región", indicó el ministro francés, que mostró su apoyo a "todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a encontrar una solución negociada".

