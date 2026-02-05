Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una influencer francesa asegura haberse quitado varias costillas, hace un caldo con ellas y se lo bebe: "Sabe a pollo"

La joven, con casi dos millones de seguidores en TikTok, subió un vídeo a la red social cocinando, según ella, sus propias costillas.

Juan Muñoz
Publicado:

La influencer francesa 'Adea', que cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en TikTok, ha sorprendido a todos aquellos que han podido comprobar su última ocurrencia: quitarse varias costillas, hacer un caldo con ellas y bebérselo.

Así lo asegura la propia influencer, que incluso muestra una bolsa con varias costillas, afirmando que son las suyas, antes de calentarlas y hacer un caldo con ellas.

En el vídeo se puede ver cómo la joven extrae el caldo de las costillas antes de probarlo, afirmando que "sabe a pollo".

"Mi receta de caldo de huesos"

La influencer se sometió a una cirugía estética en la que la extirparon varias costillas para lograr tener una cintura más delgada, tal y como se puede apreciar en las imágenes.

Sin embargo, y aunque ella misma afirme que son sus propias costillas las que cocina, tal información no está ni mucho menos probada.

Expertos aseguran que de ser así, la influencer solo podría haberse extraído las costillas denominadas como 'flotantes', que son las pares 11 y 12, las únicas que no se encuentran unidas al esternón.

Quitar todas las costillas sería mortal, ya que cumplen varias funciones vitales como la de proteger a los órganos o participar en la mecánica respiratoria.

"Mi receta de caldo de huesos", se llama la publicación, subida por la influencer en noviembre del año pasado. Al final del vídeo, prueba el caldo y asegura que "sabe a pollo".

