Un cocinero muere tras meter la cabeza en una freidora

Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha muerto en Williamsport, en Pensilvania, tras sumergir la cabeza en una freidora. Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, parece haber sido un suicidio.

Según ha relatado el medio británico The Sun, el trabajador se quitó toda la ropa antes de llevar a cabo lo que tanto el restaurante como un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania han calificado como un "intento de suicidio". Tal y como han explicado, el cocinero tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con graves quemaduras. Horas después, murió a causa de sus heridas, según las autoridades.

Además de la víctima mortal, otra empleada del local tuvo que ser tratada por quemaduras. Esta mujer y otros trabajadores del establecimiento sufrieron daños al intentar que el fallecido no se hiciese más daño.

Más allá de esa información, los agentes no han querido ofrecer más detalles "por respeto al individuo y su familia".

Una llamada estremecedora

Los agentes acudieron al restaurante poco después de las 16:00 horas de la tarde del pasado viernes después de recibir una llamada de alarma. Una persona que se encontraba en el restaurante detalló a los agentes que había "mucha gente gritando" porque "un hombre se cayó de cabeza en la freidora".

Cuando el hombre fue trasladado al hospital más cercano, el restaurante cerró sus puertas durante varios días.

Juzgan a un hombre por intentar meter la cabeza de su mujer en una freidora

La Fiscalía de Madrid solicitó 38 años de prisión para un presunto maltratador por múltiples episodios de maltrato hacia su mujer, a quien intentó meter su cabeza en una freidora que en ese momento estaba funcionando.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a Mario N.R., de 33 años, por un delito de homicidio en grado de tentativa, cinco delitos de maltrato, tres delitos de amenazas, cuatro de lesiones, uno de revelación de secretos y otro de violencia habitual en el ámbito familiar.

Según el fiscal, el procesado mantuvo una relación sentimental durante once años con su pareja. A partir de 2009, el acusado empezó a insultarle y a amenazarle gravemente. Diariamente la agredía y le mostraba cuchillos, dándole patadas y empujones.

En otra ocasión, el hombre abrió el gas de las bombonas de butano y encendió un mechero que portaba diciendo que la casa "iba a salir por los aires".

En otro episodio, el procesado cogió a su hija pequeña y la sacó por la ventana, dejándola suspendida en el aire durante varios minutos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.