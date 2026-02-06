Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un cocinero muere tras meter la cabeza en una freidora

Los agentes lo han calificado como un "intento de suicidio" y otra empleada del restaurante resultó herida tratando de salvar la vida de su compañero.

Imagen de un restaurante Olive Garden

Imagen de un restaurante Olive Garden Wikipedia

Alba Gutiérrez
Publicado:

Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha muerto en Williamsport, en Pensilvania, tras sumergir la cabeza en una freidora. Aunque aún se desconocen las causas de su muerte, parece haber sido un suicidio.

Según ha relatado el medio británico The Sun, el trabajador se quitó toda la ropa antes de llevar a cabo lo que tanto el restaurante como un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania han calificado como un "intento de suicidio". Tal y como han explicado, el cocinero tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con graves quemaduras. Horas después, murió a causa de sus heridas, según las autoridades.

Además de la víctima mortal, otra empleada del local tuvo que ser tratada por quemaduras. Esta mujer y otros trabajadores del establecimiento sufrieron daños al intentar que el fallecido no se hiciese más daño.

Más allá de esa información, los agentes no han querido ofrecer más detalles "por respeto al individuo y su familia".

Una llamada estremecedora

Los agentes acudieron al restaurante poco después de las 16:00 horas de la tarde del pasado viernes después de recibir una llamada de alarma. Una persona que se encontraba en el restaurante detalló a los agentes que había "mucha gente gritando" porque "un hombre se cayó de cabeza en la freidora".

Cuando el hombre fue trasladado al hospital más cercano, el restaurante cerró sus puertas durante varios días.

