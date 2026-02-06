El negocio de las redes sociales vinculado a menores genera al menos 11.000 millones de dólares

Los menores de edad son un negocio muy rentable para las tecnológicas. Durante el 2022, las principales plataformas de redes sociales obtuvieron casi 11.000 millones de dólares en ingresos publicitarios de usuarios menores de 18 años. Así lo detalla un estudio liderado por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, que alerta de que el porcentaje de menores que usa las redes sociales se ha duplicado en los últimos diez años.

Este estudio de Harvard hace una estimación a partir de las cifras oficiales de los reguladores. En concreto, para este estudio se utilizaron datos de población del censo de Estados Unidos y datos de encuestas de Common Sense Media y Pew Research para estimar el número de personas menores de 18 años que utilizan estas plataformas en Estados Unidos. Tras recoger estos datos, los investigadores utilizaron estas estaciones para saber cuánto ingreso publicitario obtenían las plataformas de los usuarios jóvenes de EEUU.

Dicho estudio encontró que YouTube, con 959,1 millones de dólares, es la red social que más ingresó en 2022. Le sigue Instagram, con 801,1 millones, y Facebook con unos 137,2 millones.

España prohibirá el acceso a la redes sociales a los menores de 16 años

La importante cantidad de dinero que se embolsan las redes sociales a través de la publicidad dirigida a niños y el porcentaje de menores que están presentes en estas plataformas, así como las consecuencias que está teniendo en su salud mental, ha provocado cierto rechazo en varios países europeos.

El pasado 3 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el acceso a las redes sociales estará prohibido para los menores de 16 años y obligará a las empresas a implantar controles de edad efectivos. Con esta medida, España seguiría la estela de Australia, que reguló la edad en diciembre, y a la que planean sumarse Francia y Portugal.

En este caso, este anuncio forma parte de un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales. Asimismo, Sánchez defendió que es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y añadió que "nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca estuvieron destinados a navegar solos".

Una de cada tres niñas de entre 13 y 15 años ha estado expuesta a imágenes de desnudos no deseados

Hace años, en una audiencia del Senado de Estados Unidos centrada en el impacto de las redes sociales en los niños, Mark Zuckerberg ofreció una disculpa contundente a las familias que afirmaron que sus hijos habrían sufrido daños por el uso de las redes sociales. Esa audiencia, celebrada en el Capitolio, abordó temas como la explotación sexual infantil y presentó varios testimonios de niños que compartieron sus experiencias con el abuso, el acoso y otros problemas con las redes sociales.

Durante la audiencia, el senador Josh Hawley declaró que uno de cada tres usuarios de Instagram de edades comprendidas entre los 13 y los 15 años se encontró con desnudos en la plataforma, a pesar de la política de Instagram contra la desnudez. Asimismo, casi una cuarta parte de los usuarios de Instagram de esas edades habían sido víctimas de insinuaciones sexuales no deseadas. Por otro lado, uno de cada seis había visto contenido que los incitaba a la autolesión.

Tras la audiencia, el presidente del comité, Dick Durbin, criticó a las plataformas por no proteger adecuadamente a los niños.

