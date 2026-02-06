Nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental con dos muertos

Nuevo ataque de Estados Unidos contra un buque al que presuponen estar operado por narcotraficantes. El suceso tuvo lugar en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, ahí el Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas anunciaron el ataque letal en el que murieron dos tripulantes a quienes se calificó como "narcoterroristas".

Este ataque se enmarca en la operación 'Lanza del Sur' que desde agosto de 2025 se ha cobrado ya la vida de al menos 119 personas. Se trata de ataques contra presuntos barcos cargados con drogas. La administración Trump los justifica para reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

Los barcos y las aeronaves militares en aguas internacionales comenzaron a actuar en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

