Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental con dos muertos

Nuevo ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha. Han muerto dos personas. No cesan estas operaciones de Estados Unidos en Pacífico Oriental y el Caribe. Con este son ya 37 ataques y 119 fallecidos.

Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

Nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Nuevo ataque de Estados Unidos contra un buque al que presuponen estar operado por narcotraficantes. El suceso tuvo lugar en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, ahí el Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas anunciaron el ataque letal en el que murieron dos tripulantes a quienes se calificó como "narcoterroristas".

Este ataque se enmarca en la operación 'Lanza del Sur' que desde agosto de 2025 se ha cobrado ya la vida de al menos 119 personas. Se trata de ataques contra presuntos barcos cargados con drogas. La administración Trump los justifica para reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

Los barcos y las aeronaves militares en aguas internacionales comenzaron a actuar en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Donald Trump y Gustavo Petro entierran el hacha de guerra tras un año de enfrentamientos

Gustavo Petro y Donald Trump, en Casa Blanca

Publicidad

Mundo

Vladímir Putin

Vladímir Alexéev, un alto mando del Estado Mayor ruso herido de bala en un atentado cometido en Moscú

Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

Nuevo ataque de Estados Unidos contra una presunta narcolancha en el Pacífico Oriental con dos muertos

Inundaciones en Portugal por la borrasca Leonardo

Al menos dos muertos y cientos de desalojados por la borrasca Leonardo: amenaza las elecciones de Portugal

Una influencer francesa asegura haberse quitado varias costillas, hace un caldo con ellas y se lo bebe: "Sabe a pollo"
Redes sociales

Una influencer francesa asegura haberse quitado varias costillas, hace un caldo con ellas y se lo bebe: "Sabe a pollo"

Miguel Díaz-Canel
Cuba

Cuba activa un "plan de preparación para la defensa" ante la creciente agresividad de EEUU

Máxima de Holanda
PAÍSES BAJOS

VÍDEO: La Reina Máxima de Holanda se inscribe para defender a su país como reservista del Ejército

La reina ha decido entrenar para prepararse ante un posible conflicto, tal y como hizo su hija hace pocas semanas. Con su ingreso, el Ministerio de Defensa espera aumentar el número de solicitudes.

Un fallo técnico retrasa el lanzamiento de la primera misión tripulada del programa Artemis
Misión espacial

Artemis II: “Si la humanidad ha esperado 50 años para volver a la Luna, puede esperar tres semanas más”

Un fallo técnico retrasa el lanzamiento de la primera misión tripulada del programa Artemis, un proyecto internacional diseñado para establecer una presencia humana sostenida en la Luna.

Marc Barceló jugando una partida de ajedrez ante su entrenador

De un verano en casa a campeón mundial: Marc Barceló, el niño prodigio del ajedrez

Jeffrey Epstein

Epstein habría contado con un intermediario de confianza en Barcelona para localizar a mujeres jóvenes

Imagen de archivo de la fachada de un edificio con toldos verdes

Tres hermanas se tiran desde el balcón de casa tras prohibirles usar el móvil: "No podemos renunciar, nos estamos matando"

Publicidad