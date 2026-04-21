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El comisario de Energía de la UE plantea que unos países cedan energía a otros

Bruselas ha exigido a Teherán la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras prepara un plan preventivo por el impacto del bloqueo en los mercados europeos.

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María Sáez
Publicado:

Los líderes de la Unión Europea han decidido intensificar la presión sobre Irán tras el mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz, la vía clave por la que transita el 20% del petróleo y gas mundial. Asimismo, Bruselas ha exigido a Teherán la reapertura inmediata del tráfico marítimo en un contexto de creciente preocupación por el impacto que esta situación pueda tener en los mercados energéticos europeos.

Aunque el comisario europeo de Transportes y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado que de momento no existen indicios de una escasez inminente de combustible para la aviación, la Comisión Europea ya trabaja en un plan preventivo. Entre las medidas, el comisario griego ha anticipado la creación de un observatorio para seguir con detenimiento la situación de las reservas, la capacidad de refino y la disponibilidad de suministros alternativos.

La cooperación entre Estados miembros para compartir reservas de queroseno es una de las medidas planteadas, en caso de que la situación empeore en los próximos meses. En este contexto, España podría desempeñar un papel relevante, ya que cuenta con una sólida capacidad de refino que cubre aproximadamente el 80% de su consumo interno. Aun así, tanto el Gobierno como la patronal española de las aerolíneas han llamado a la calma y han insistido en que no se prevén problemas de suministro a corto plazo.

No obstante, la tensión en los mercados energéticos no deja de crecer. El precio del queroseno de los aviones se ha duplicado, lo que ha llevado a Bruselas a reforzar los mecanismos de vigilancia para facilitar una respuesta coordinada.

La Comisión Europea también ha subrayado que dispone de reservas estratégicas que solo se utilizarán "solo si es estrictamente necesario y con total transparencia". En esta línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que, aunque aún no existe un problema de suministro, la situación podría evolucionar.

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