Guerra de Irán
Así afecta la guerra al gran mercado de la energía
Los analistas advierten de que el impacto del cierre del Estrecho será duradero. Los mercados tardarán tiempo en recuperar los niveles previos al inicio de la guerra.
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Para saber qué pasará con el conflicto, hay que seguir la pista del petróleo. Los expertos aseguran que su extracción ya está empezando a caer. Es el punto clave y el hecho que lo cambia todo y, aunque hoy, en Islamabad, se llegara a un acuerdo de paz, las explotaciones tardarían entre cuatro y seis meses en recuperarse, en condiciones óptimas, según el Investigador del CSIC Antonio Turiel.
La carencia del petróleo se empieza a notar y empuja a tomar decisiones como la del ataque a Irán, asegura Turiel y esto último es lo que realmente ha llevado a Trump a invadir Irán, según los analistas, el declive de este modelo va a llevar a que en los próximos años haya guerra por los recursos. Aunque hoy se llegase a un acuerdo de paz, las explotaciones tardarían en recuperar el ritmo y ya nunca se van a volver a extraer las mismas cantidades. No hay vuelta a la normalidad; es imposible sin un modelo alternativo al del petróleo. La movilidad ya está en riesgo y el gran problema que tiene toda Europa es el queroseno. Las compañías aéreas tendrán que renegociar próximamente su precio y, de no llegar a buen puerto el acuerdo de paz, el combustible de los aviones conllevará un aumento brutal, dice el economista Eduardo Bolinches. A España vuelan cerca de 100 millones de turistas al año, que dejan en nuestro país más de 130.000 millones de euros: "El efecto que puede tener un barril de petróleo va a ser letal".
En las gasolineras también se refleja la incertidumbre: "Baja el barril del petróleo, baja el precio a futuro del diésel y, sin embargo, el diésel sube un 11%". Esto es provocado por no saber qué va a ocurrir en dos meses, dos semanas, dos días en incluso, dos horas. El efecto puede cambiar a golpe de tuit de Donald Trump. Con suerte y si, insisten los expertos, se llega a un acuerdo; tendrán que pasar aún tres semanas para empezar a notar grandes cambios al llenar nuestro depósito.
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