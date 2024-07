Un ciudadano español en Gibraltar sobre las palabras de los jugadores de la Selección: "No deben de meter la política con el deporte"

Los cánticos tras la celebración de la victoria española en la Eurocopa de 2024 continúan, siendo uno de los más sonados el siguiente: "Es español, Gibraltar es español". Algo que no ha sentado muy bien a los gibraltareños y al gobierno competente en la zona.

No es un cántico que no haya sonado antes, de hecho muchos ciudadanos españoles lo han utilizado durante el transcurso de la Eurocopa. Sin embargo, el desencadenante ha sido cuando los propios futbolistas de la Selección Española lo iniciaban en la celebración de la Plaza de Cibeles, en Madrid.

Al parecer, también se llegaron a oir junto a la Verja, a unos cuantos metros del Peñón junto a otros cánticos patrióticos como: "Bye bye, British".

Fue el propio Gobierno de Gibraltar quien horas después emitió un comunicado en el que calificaba este tipo de comentarios como "rancios" y "enormemente ofensivos". "El lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida", sentenciaron.

Miguel Valencia, un hombre español que lleva 40 años trabajando en Gibraltar ha comentado que "uno está más que acostumbrado" a escuchar este tipo de frases, y que a pesar de que la mayoría de las personas de la empresa en la que trabaja son españoles, sí que hay trabajadores gibraltareños. Recalca que los ciudadanos de allí no se lo toman como una ofensa porque "entienden y comprenden" que se trata de "algunas personas a las que aún no les entra en la cabeza que Gibraltar no es español".

Además, dice que no se debería mezclar la política con el deporte y dejar que cada área la gestione quien la tenga que gestionar respectivamente. Pero, que aún así los comentarios no eran oportunos.

Queja oficial a la UEFA

La Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA) ha presentado una queja oficial a la UEFA por las celebraciones consideradas provocativas e insultantes durante la Eurocopa 2024. La FA expresó su preocupación por los cánticos y canciones relacionados con Gibraltar entonados por los jugadores de la selección española masculina tras su victoria en el torneo.

La asociación subraya que este tipo de comportamiento no tiene cabida en el fútbol.

