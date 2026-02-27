Un tranvía descarrila y se estrella contra un edificio en Milán dejando al menos dos muertos y 40 heridos

Al menos dos personas han muerto y 40 han resultado heridas, tres de ellas revisten gravedad, tras descarrilar un travía en Milán (Italia), que ha terminado estrellándose contra una tienda cerca del centro de la ciudad, concretamente en la calle de Vittorio Veneto a eso de las 16:00 horas. El tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia. Todo ha ocurrido alrededor de las 16:00 horas.

Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad del tranvía, un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes, según fuentes próximas a 'L'Stampa'. Los tres heridos graves han sido trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, que se ha desplazado a la zona del accidente, ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 13 ambulancias. Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

Reconstrucción de los hechos

Según una primera reconstrucción de los hechos, y teniendo también en cuenta los vídeos e imágenes difundidas en redes sociales, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, lo que provocó que atropellara a su paso a varios peatones.

El lugar donde descarriló fue entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro. Hasta allí se desplazaron numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.

El tranvía que ha sufrido el accidente es la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

El alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, ha explicado que las víctimas mortales son un pasajero del convoy y un transeúnte. "Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor", dijo. Además, añadió que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor". La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha querido agradecer a las fuerzas del orden "lo que están haciendo para ayudar a los necesitados": "Mi pensamiento está con todos los implicados (...) Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos", escribió a trvaés de su cuenta de X.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame tras el "grave accidente", su cercanía a las familias y deseo "de todo corazón" una pronta y completa recuperación a los heridos.