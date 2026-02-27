VÍDEO: El momento del descarrilamiento de un tranvía en Milán

Las imágenes del descarrilamiento de un tranvía en pleno centro de Milán muestran la violencia del impacto y el caos posterior. En el vídeo difundido en redes sociales por la cuenta Mi Tomorrow, se observa cómo el convoy, con pasajeros a bordo, se sale de la vía, invade el carril contrario y termina empotrándose contra una tienda en la calle Vittorio Veneto, cerca de Porta Venecia.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando el tranvía cubría el trayecto entre Plaza de la República y Porta Venecia. Según una primera reconstrucción, el vehículo perdió el control antes de arrollar a varios peatones en su trayectoria. El balance provisional es de al menos dos fallecidos, un pasajero y un transeúnte, y 40 heridos, tres de ellos en estado grave, trasladados al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible exceso de velocidad del convoy, un modelo Tramlink bidireccional que había comenzado a operar en la ciudad semanas atrás. El alcalde, Giuseppe Sala, señaló que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor".

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ha abierto una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Hasta el lugar acudieron 13 ambulancias, además de policías y bomberos. El ministro de Transporte, Matteo Salvini, y la primera ministra, Giorgia Meloni, trasladaron su pésame, mientras que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su apoyo a las víctimas.

