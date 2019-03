Chávez le pide a Cristo "no me lleves todavía" porque aún le falta por hacer

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha pedido a Cristo que le dé vida porque aún le quedan cosas por hacer "por esta patria, por este pueblo", durante una misa de Acción de Gracias por su salud en Barinas.

"Dame tu corona Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, cien cruces, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria, no me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sable que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo mi señor", dijo Chávez.

El mandatario inició el discurso entre lágrimas y durante la misa que se celebró en su ciudad natal Barinas (oeste), retransmitida por la estatal Venezolana de Televisión, se mostró evidentemente emocionado.

"Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido, pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa", agregó Chávez, quien estuvo acompañado por sus padres, hermanos y otros familiares.

"Yo ahora no pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre, las dos manos, una me sobaba por aquí y otra por aquí y dije Dios, hace cuanto que no sentía estas dos manos al mismo tiempo", dijo el jefe de Estado.

Chávez, quien se encuentra recibiendo radioterapia tras haber sido operado de un segundo cáncer hace 39 días, insistió en que mantiene "mucha fe, esperanza y voluntad" para "derrotar" la enfermedad.

El mandatario llegó a Venezuela poco antes de la medianoche de ayer proveniente de Cuba donde le fue administrada una segunda fase de radioterapia.

"Aferrado a la vida estoy y le pido a Dios, a Cristo, mi Señor, que nos siga dando vida y a mí de manera particular así para seguir dándole esta vida a quien hay que darla, a la patria", declaró Chávez, al pisar tierra venezolana.

El gobernante, quien viajó a la isla el pasado sábado, aseguró que "todos los exámenes" que se le han practicado han arrojado "resultados positivos de recuperación física".

El presidente venezolano fue operado el 26 de febrero de una recurrencia del tumor que se extirpó en junio del año pasado, del que solo se ha informado que es en la zona pélvica.

Chávez ha asegurado que no tiene metástasis y ha dicho que confía en su plena recuperación, por lo que no ha renunciado a disputar las presidenciales del próximo 7 de octubre.