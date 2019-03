Chávez espera que el Rey no le "mande callar" de nuevo

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha vuelto a referirse con tono irónico al incidente en el que el Rey le espetó en 2007 '¿por qué no te callas?' para, acto seguido, mostrar su deseo de reencontrarse en la XX Cumbre Iberoamericana con Don Juan Carlos, a quien ha calificado como "un viejo amigo". "Lo quiero mucho, es un tipazo", ha dicho.



Chávez ha vuelto a referirse al Rey durante su programa dominical, Aló, presidente. "Ojalá que no me mande a callar otra vez", ha bromeado el presidente venezolano, quien acto seguido ha reconocido que "el Rey es un viejo amigo" y un "tipazo", y que lo quiere "mucho".



De esta forma, Chávez ha rescatado el famoso '¿por qué no te callas?' con el que el Rey gritó a Chávez, recriminándole que éste interrumpiera al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando defendía a su antecesor en el cargo, José María Aznar, que había sido criticado por el mandatario venezolano.



El incidente ocurrió en Chile en una cumbre presidida por la entonces presidenta Michelle Bachelet. La XX Cumbre Iberoamericana se realizará el próximo mes de diciembre en Argentina.