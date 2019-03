El BBVA en Venezuela no será expropiado tras llegar a un acuerdo con Chávez

Si el banco provincial se niega a cumplir la constitución entonces yo voy a nacionalizar el banco provincial. Así de claro lo dejo Chávez en directo en un programa de televisión.

El momento de máxima tensión llegó cuando Chávez llamó al presidente del banco, "usted tenga cuidado con lo que me responde porque usted me está diciendo que el banco no está en venta pero yo se lo puedo expropiar ya inmediatamente si quiero."

El mandatario venezolano lo tiene claro, ya lo demostró en 2009 cuando nacionalizó el banco de Venezuela, del Grupo Santander.

Expropiar se ha convertido en su verbo favorito, "no les voy a pagar 4000 millones de dólares por esa empresa, si no quieren acordar con nosotros, el martes firmo el decreto de expropiación y tomo el control de la empresa."

Ya van 1.240 expropiaciones, según las encuestas un 74% de los venezolanos no están de acuerdo con la fiebre del presidente por nacionalizarlo todo.