Rusia ataca Kiev, Zaporiya y Járkov con misiles balísticos y drones y deja al menos 20 heridos

Al menos 20 personas han resultado heridas y se han registrado daños en edificios residenciales. Rusia ha informado además de que sus sistemas de defensa antiaéreas han derribado 77 drones.

Ataque ruso sobre Ucrania

Miriam Vázquez
Publicado:

Nuevo ataque ruso con drones en Kiev, Zaporiya y Járkov. Al menos 20 personas han resultado heridas y se han registrado daños en edificios residenciales, según las autoridades locales. En concreto hacia Kiev, la región de Járkov se dirigieron misiles balísticos y de crucero mientras que en Zaporiyia fueron los drones los protagonistas. Las autoridades aún no han revelado el número de misiles y drones utilizados en el ataque contra Ucrania, ni los principales objetivos alcanzados.

Por su parte, según el ministerio de Defensa ruso, se han derribado 77 drones ucranianos de ala fija en las últimas 12 horas. El mayor número de drones fue aniquilado sobre la anexionada península de Crimea (27) y en la fronteriza región de Bélgorod (17). También fueron derribados drones sobre las regiones de Kursk, Briansk, Tula, Kaluga, Voronez y los mares Negro y Azov.

Rusia ha centrado sus ataques de los últimos meses en misiles y drones enfocados hacia el sector energético ucraniano destruyendo centrales eléctricas y subestaciones y sumiendo regiones enteras en apagones prolongados. El gobernador de Zaporizhia, Ivan Fedorov, publicó fotografías de casas con agujeros en las paredes, viviendas privadas destruidas y tiendas destrozadas. En Kiev también se han notificado daños por la caída de escombros de misiles y drones derribados en varios edificios.

