Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

El equipo legal del ex presidente es contundente: Maduro carece de recursos propios para enfrentar el juicio en Estados Unidos. Su abogado Barry Pollack ha solicitado formalmente a un juez federal en Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU a liberar fondos pertenecientes al Estado venezolano para costear su defensa.

Pollack insiste en que impedir los pagos desde Caracas limita la capacidad de Maduro para contratar y mantener un abogado de su elección, lo que, a su juicio, podría vulnerar garantías constitucionales. Por ello, solicitó a la OFAC que restablezca la autorización original y advirtió que, de no ocurrir, podría pedir al tribunal que intervenga para resolver la situación.

La estrategia de la defensa intenta presentar a Maduro como un procesado desvalido ante el sistema judicial estadounidense, alegando que la falta de acceso a las arcas públicas interfiere con su derecho a contar con un abogado de su elección.

Maduro presentará en los próximos días una moción formal

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación relámpago en Venezuela y trasladados posteriormente a Nueva York. Allí permanecen en prisión preventiva en la cárcel metropolitana de Brooklyn.

Allí enfrentan una acusación federal de amplio alcance por presunta colaboración con organizaciones del narcotráfico para el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes y, en caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

Desde la detención de Maduro, su ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora ejerce como presidenta interina, ha mantenido contactos con Washington en asuntos económicos y diplomáticos a pesar de que los partidarios del exmandatario continúan cuestionando la legalidad de su captura y del proceso judicial en su contra.

Cilia Flores sí ha recibido autorización de la OFAC para acceder al dinero

La controversia en torno al financiamiento de la defensa refleja las tensiones de fondo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Washington no reconoce al gobierno de Maduro desde 2019 y respalda a dirigentes de la oposición como autoridades legítimas.

Autorizar que Venezuela cubra los costos de su defensa podría complicar la estrategia de la fiscalía estadounidense para refutar los argumentos de Maduro, quien sostiene que su detención y procesamiento son ilegales y que, como jefe de Estado, goza de inmunidad, una tesis que las autoridades estadounidenses rechazan.

El equipo legal de Maduro sostiene que el acusado no cuenta con recursos propios para costear un abogado y que podría recurrir a la asistencia judicial para garantizar una defensa adecuada.

