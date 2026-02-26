Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

EEUU VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

El expresidente venezolano, que está sancionado por el Departamento del Tesoro americano, denuncia que no tiene permiso para acceder a los fondos de su país.

Nicol&aacute;s Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEAEuropa Press

Publicidad

Susana Román
Publicado:

El equipo legal del ex presidente es contundente: Maduro carece de recursos propios para enfrentar el juicio en Estados Unidos. Su abogado Barry Pollack ha solicitado formalmente a un juez federal en Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU a liberar fondos pertenecientes al Estado venezolano para costear su defensa.

Pollack insiste en que impedir los pagos desde Caracas limita la capacidad de Maduro para contratar y mantener un abogado de su elección, lo que, a su juicio, podría vulnerar garantías constitucionales. Por ello, solicitó a la OFAC que restablezca la autorización original y advirtió que, de no ocurrir, podría pedir al tribunal que intervenga para resolver la situación.

La estrategia de la defensa intenta presentar a Maduro como un procesado desvalido ante el sistema judicial estadounidense, alegando que la falta de acceso a las arcas públicas interfiere con su derecho a contar con un abogado de su elección.

Maduro presentará en los próximos días una moción formal

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación relámpago en Venezuela y trasladados posteriormente a Nueva York. Allí permanecen en prisión preventiva en la cárcel metropolitana de Brooklyn.

Allí enfrentan una acusación federal de amplio alcance por presunta colaboración con organizaciones del narcotráfico para el envío de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes y, en caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

Desde la detención de Maduro, su ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora ejerce como presidenta interina, ha mantenido contactos con Washington en asuntos económicos y diplomáticos a pesar de que los partidarios del exmandatario continúan cuestionando la legalidad de su captura y del proceso judicial en su contra.

Cilia Flores sí ha recibido autorización de la OFAC para acceder al dinero

La controversia en torno al financiamiento de la defensa refleja las tensiones de fondo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Washington no reconoce al gobierno de Maduro desde 2019 y respalda a dirigentes de la oposición como autoridades legítimas.

Autorizar que Venezuela cubra los costos de su defensa podría complicar la estrategia de la fiscalía estadounidense para refutar los argumentos de Maduro, quien sostiene que su detención y procesamiento son ilegales y que, como jefe de Estado, goza de inmunidad, una tesis que las autoridades estadounidenses rechazan.

El equipo legal de Maduro sostiene que el acusado no cuenta con recursos propios para costear un abogado y que podría recurrir a la asistencia judicial para garantizar una defensa adecuada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del temporal que ya deja 28 muertos en Brasil

Temporal en Brasil

Publicidad

Mundo

Børge Brende

Dimite el presidente del Foro Económico Mundial tras revisarse sus vínculos con Epstein

Bahía de Matanzas, en Cuba

Cuba afirma que los ocupantes de la lancha tiroteada planeaban infiltrarse al país “con fines terroristas”

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA

Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Un niño ucraniano camina por la ciudad fronteriza de Medyka, en Polonia
Guerra en Ucrania

Una infancia bajo asedio: así es ser niño en medio de una guerra en Europa

Socavón Nebraska
Nebraska

Vídeo: Las imágenes del momento en el que un enorme socavón se abre y engulle a dos coches que esperaban en un semáforo

Ataque ruso sobre Ucrania
Rusia

Rusia ataca Kiev, Zaporiya y Járkov con misiles balísticos y drones y deja al menos 20 heridos

Al menos 20 personas han resultado heridas y se han registrado daños en edificios residenciales. Rusia ha informado además de que sus sistemas de defensa antiaéreas han derribado 77 drones.

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca
EEUU - Irán

Irán prohíbe las armas nucleares el mismo día que reanuda las conversaciones con EE.UU.

Las negociaciones, mediadas por Omán, se celebran bajo la presión de Donald Trump y el despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

Donald Trump y Robert De Niro

Robert De Niro pide "deshacerse" de Donald Trump y éste le contesta llamándole: "enfermo y demente"

Un barco en el puerto de La Habana, Cuba

La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La imagen de Stephen Hawking junto a dos mujeres en bikini

La foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini que se revela en los archivos de Jeffrey Epstein

Publicidad