Caso Epstein

Dimite el presidente del Foro Económico Mundial tras revisarse sus vínculos con Epstein

Børge Brende deja el cargo después de una investigación independiente sobre sus contactos con el financiero estadounidense.

B&oslash;rge Brende

Børge BrendeEuropa Press

El presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, Børge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión semanas después de que la organización pusiera en marcha una revisión independiente sobre su relación con Jeffrey Epstein. La decisión se produce tras la divulgación de información por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que detallaba contactos previos entre ambos.

Brende, al frente del Foro desde 2017, comunicó su salida a través de un comunicado. "Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir como presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial. Mi etapa aquí, que ha durado ocho años y medio, ha sido profundamente gratificante", señaló. En el mismo texto añadió: "Estoy agradecido por la extraordinaria colaboración con mis colegas, socios y miembros, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones". El exministro de Exteriores noruego no hizo referencia expresa a Epstein en su declaración.

Investigación sobre los contactos

La salida de Brende coincide con la finalización de la revisión independiente encargada por el Foro Económico Mundial para examinar sus vínculos con Epstein. Según la información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, el dirigente noruego mantuvo tres cenas de carácter profesional con el financiero y se comunicó con él por correo electrónico y mensajes de texto.

En un comunicado separado, los copresidentes del Foro, Andre Hoffmann y Larry Fink, confirmaron que la evaluación externa ya ha concluido. De acuerdo con su nota, los resultados no detectaron cuestiones adicionales más allá de las que ya habían sido divulgadas.

El Foro Económico Mundial, con sede en Ginebra, es la entidad organizadora de la cumbre anual de Davos, que reúne a líderes políticos, empresariales y sociales de distintos países.

Transición en la dirección

Tras la renuncia de Brende, el Foro ha designado a Alois Zwinggi como presidente y consejero delegado interino. El Consejo de Administración supervisará el proceso de transición y la búsqueda de un sustituto permanente.

La organización ha señalado que continuará con sus actividades mientras se desarrolla el relevo en la dirección.

Brende asumió la presidencia del Foro Económico Mundial en 2017 y ha dirigido la institución durante ocho años y medio. Su dimisión abre una nueva etapa en la gobernanza de la entidad, que deberá definir el perfil de su próximo responsable en los próximos meses.

