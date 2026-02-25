Muere intoxicado un estudiante de 21 años al cargar su móvil en el coche tras quedar atrapado por la tormenta de nieve

Un estudiante de 21 años ha fallecido de forma trágica en Rhode Island, Estados Unidos, tras intoxicarse con monóxido de carbono mientras cargaba su teléfono móvil en el coche después de quedar atrapado por la histórica tormenta de nieve que ha azotado al país en los últimos días.

El joven fue hallado inconsciente dentro de su vehículo el pasado lunes, tal y como informa 'The Sun'. Los agentes dieron el aviso, pero ya era tarde para salvarle la vida. Fue trasladado a urgencias del Hospital de Newport, tal y como informa 'Telemundo Nueva Inglaterra', para después ser declarado muerto por intoxicación con monóxido de carbono.

Tanto el vehículo como el tubo de escape se encontraban completamente cubiertos de nieve, lo que posibilitó la intoxicación por el gas mortal. El estudiante "falleció en el hospital después de sucumbir a una intoxicación accidental por monóxido de carbono mientras estaba sentado en su automóvil", informó un portavoz de la universidad, en declaraciones recogidas por 'The Sun'.

Dejó el coche en marcha para cargar el móvil

Según detallan medios locales, el joven, atrapado por la nieve, decidió dejar el coche arrancado para poder cargar su teléfono, lo que unido a la nieve que cubría el tubo de escape, permitió que se acumularan los gases tóxicos dentro del habitáculo del vehículo.

"Este trágico incidente fue accidental y sirve como recordatorio para mantener los tubos de escape limpios de nieve y escombros cuando los vehículos estén en marcha", señaló la policía de Newport, según informa 'Telemundo Nueva Inglaterra'.

Histórico temporal de nieve en EEUU

Un ciclón bomba de nieve ha sacudido Estados Unidos durante los últimos días, obligando a declarar la emergencia en siete estados, cerrando colegios o prohibiendo la circulación de vehículos no esenciales.

"Una bomba ciclónica ha paralizado la ciudad", afirmaba el corresponsal de Antena 3 Noticias en Nueva York, José Ángel Abad, sobre la ya denominada como 'tormenta de nieve de la década'.