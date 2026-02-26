Cuba afirma que los ocupantes de la lancha tiroteada planeaban infiltrarse al país “con fines terroristas”

El Gobierno cubano asegura que los diez ciudadanos que viajaban en la lancha que protagonizó el tiroteo con tropas fronterizas pretendían infiltrarse en la isla. El incidente ha dejado cuatro muertos y seis heridos, mientras Estados Unidos niega cualquier implicación.

Las "declaraciones preliminares" de los detenidos apuntan a que el grupo, integrado por ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, planeaba entrar a la isla de forma clandestina. Eso es lo que dice el comunicado del Ministerio del Interior cubano, citado por varios medios estatales. Las autoridades señalan que los ocupantes llevaban encima armas de fuego, bombas molotov, chalecos antibalas y equipamiento de camuflaje.

Hay que señalar que, de momento, no se conocen detalles sobre posibles vínculos terroristas. El enfrentamiento ha sucedido cuando la embarcación, registrada en Florida, se aproximó a una milla náutica al noroeste del canal El Pino, al norte de Corralillo, en la provincia de Villa Clara. Teniendo en cuenta la versión oficial, cinco efectivos de la guardia fronteriza se acercaron para solicitar identificación y fueron recibidos con disparos. Uno de los comandantes cubanos ha resultado herido.

Como consecuencia, cuatro de los ocupantes han muerto y otros seis han resultado heridos. Los sobrevivientes han sido evacuados y han recibido atención médica. Según el Gobierno, un hombre ha sido arrestado tras admitir que había viajado previamente a la isla para recibir la embarcación. Las autoridades indican que la mayoría de los implicados tenía antecedentes penales o violentos. Ya se conocen los nombres de algunas de las víctimas.

Desde Washington, Marco Rubio niega que el incidente esté vinculado a una operación del Gobierno estadounidense. Asimismo, ha afirmado que la embajada de Estados Unidos en La Habana está solicitando acceso a los involucrados para determinar si alguno es ciudadano o residente permanente estadounidense. El secretario de Estado ha añadido que la Casa Blanca verificará de manera independiente los hechos y que, una vez recopilada toda la información, responderá en consecuencia. Mientras tanto, el caso añade un nuevo episodio de tensión a las ya de por si complejas relaciones entre ambos países.

