Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba

Cuba afirma que los ocupantes de la lancha tiroteada planeaban infiltrarse al país “con fines terroristas”

Las autoridades señalan que los ocupantes llevaban encima armas de fuego, bombas molotov, chalecos antibalas y equipamiento de camuflaje. Hubo 4 muertos.

Bah&iacute;a de Matanzas, en Cuba

Bahía de Matanzas, en CubaEFE (Archivo)

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

El Gobierno cubano asegura que los diez ciudadanos que viajaban en la lancha que protagonizó el tiroteo con tropas fronterizas pretendían infiltrarse en la isla. El incidente ha dejado cuatro muertos y seis heridos, mientras Estados Unidos niega cualquier implicación.

Las "declaraciones preliminares" de los detenidos apuntan a que el grupo, integrado por ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, planeaba entrar a la isla de forma clandestina. Eso es lo que dice el comunicado del Ministerio del Interior cubano, citado por varios medios estatales. Las autoridades señalan que los ocupantes llevaban encima armas de fuego, bombas molotov, chalecos antibalas y equipamiento de camuflaje.

Hay que señalar que, de momento, no se conocen detalles sobre posibles vínculos terroristas. El enfrentamiento ha sucedido cuando la embarcación, registrada en Florida, se aproximó a una milla náutica al noroeste del canal El Pino, al norte de Corralillo, en la provincia de Villa Clara. Teniendo en cuenta la versión oficial, cinco efectivos de la guardia fronteriza se acercaron para solicitar identificación y fueron recibidos con disparos. Uno de los comandantes cubanos ha resultado herido.

Como consecuencia, cuatro de los ocupantes han muerto y otros seis han resultado heridos. Los sobrevivientes han sido evacuados y han recibido atención médica. Según el Gobierno, un hombre ha sido arrestado tras admitir que había viajado previamente a la isla para recibir la embarcación. Las autoridades indican que la mayoría de los implicados tenía antecedentes penales o violentos. Ya se conocen los nombres de algunas de las víctimas.

Desde Washington, Marco Rubio niega que el incidente esté vinculado a una operación del Gobierno estadounidense. Asimismo, ha afirmado que la embajada de Estados Unidos en La Habana está solicitando acceso a los involucrados para determinar si alguno es ciudadano o residente permanente estadounidense. El secretario de Estado ha añadido que la Casa Blanca verificará de manera independiente los hechos y que, una vez recopilada toda la información, responderá en consecuencia. Mientras tanto, el caso añade un nuevo episodio de tensión a las ya de por si complejas relaciones entre ambos países.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del temporal que ya deja 28 muertos en Brasil

Temporal en Brasil

Publicidad

Mundo

Børge Brende

Dimite el presidente del Foro Económico Mundial tras revisarse sus vínculos con Epstein

Bahía de Matanzas, en Cuba

Cuba afirma que los ocupantes de la lancha tiroteada planeaban infiltrarse al país “con fines terroristas”

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA

Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Un niño ucraniano camina por la ciudad fronteriza de Medyka, en Polonia
Guerra en Ucrania

Una infancia bajo asedio: así es ser niño en medio de una guerra en Europa

Socavón Nebraska
Nebraska

Vídeo: Las imágenes del momento en el que un enorme socavón se abre y engulle a dos coches que esperaban en un semáforo

Ataque ruso sobre Ucrania
Rusia

Rusia ataca Kiev, Zaporiya y Járkov con misiles balísticos y drones y deja al menos 20 heridos

Al menos 20 personas han resultado heridas y se han registrado daños en edificios residenciales. Rusia ha informado además de que sus sistemas de defensa antiaéreas han derribado 77 drones.

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca
EEUU - Irán

Irán prohíbe las armas nucleares el mismo día que reanuda las conversaciones con EE.UU.

Las negociaciones, mediadas por Omán, se celebran bajo la presión de Donald Trump y el despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

Donald Trump y Robert De Niro

Robert De Niro pide "deshacerse" de Donald Trump y éste le contesta llamándole: "enfermo y demente"

Un barco en el puerto de La Habana, Cuba

La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La imagen de Stephen Hawking junto a dos mujeres en bikini

La foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini que se revela en los archivos de Jeffrey Epstein

Publicidad