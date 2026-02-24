Londres
Muere Jordan James Parke, el hombre que se gastó 150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a Kim Kardashian
Jordan James Parke, exparticpante de Chapuzas Estéticas (Botched), ha muerto a los 34 años en una plaza de Londres.
Jordan James Parke ha muerto a los 34 años en Londres en unas circunstancias que permenecen bajo investigación policial. El joven era conocido por su aparición en el reality 'Botched' (Chapuzas Estéticas). Las autoridades sospechan que el fallecimiento podría estar relacionado con algún procedimiento cosmético que se hubiera realizado recientemente. Por el momento, lo que se sabe es que se han llevado a cabo dos detenciones por presunto homicidio involuntario, pero que fueron puestos en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones.
La Policía recibió una llamada alertando de que había un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, tras lo que los servicios de emergencia se desplazaron a la zona y tan solo pudieron certificar su muerte. "La muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias", explica la Policía, según recoge 'ITVNEWS'.
"Los oficiales están esperando los resultados de la autopsia, que se realizará a su debido tiempo", detalla el citado medio.
El influencer británico, también conocido como el autoproclamado 'Rey de los labios', se hizo con una imagen mediática debido a su transformación física, tras gastar más de $150.000 dólares en cirugías plásticas para parecerse a su ídolo, Kim Kardashian, para él "la mujer más hermosa del mundo", detalla '20minutos'.
El propio Parke había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza bajo sospecha del homicidio de Alice Webb, quien murió en septiembre de 2024 tras someterse a un levantamiento de glúteos brasileño. Parke fue arrestado en relación con su muerte y debía responder a la fianza en marzo de 2026. Nunca fue acusado de ningún delito.
