El mono Punch recibe el primer abrazo de otro macaco: "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche"

Punch ha conseguido hacer amigos entre el resto de monos. "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche y está interactuando más con los otros monos. Si sigue así creo que se integrará en la manda", dice uno de los cuidadores.

Miriam Vázquez
Publicado:

La historia de Punch es una historia dura, pero a la vez entrañable. Muestra de resilencia y también instinto de supervivencia. Este macaco fue abandonado por su madre y rechazado por el resto de la manada. Para sobrellevar su soledad y las muestras de desprecio del resto del grupo se hizo inseparable de un peluche de orangután. Algunos visitantes del zoo de la ciudad de Ichikawa grabaron como lo empujaban y alejaban. Su historia se ha hecho viral y todo apunta a que el final será feliz.

Punch nació el verano pasado. El día del nacimiento era extremadamente caluroso, su madre lo abandonó se cree que debido al estrés, a que era muy joven y primeriza. Las crías de macaco japonés, nada más nacer, se aferran al cuerpo de su madre para fortalecer sus músculos y porque les da seguridad. Al ser abandonado. Punch no tenía a qué agarrarse.

En el zoo probaron a darle toallas enrolladas de diferentes grosores. Pasaron luego a los peluches hasta que dieron con uno de un orangután del que no se separa, lo abraza, duerme sobre él, lo arrastra vaya donde vaya. La imagen llamó la atención de los visitantes e internet hizo su magia. La historia conmovió a muchos, incluso al presidente de una empresa de peluches que ha hecho una donación, pero poco a poco el pequeño Punch ha conseguido hacer amigos. "Últimamente pasa menos tiempo con el peluche y está interactuando más con los otros monos. Si sigue así creo que se integrará en la manda y creo que llegará el día que ya no necesite su peluche".

En las redes, Punch ya tiene club de fans.

