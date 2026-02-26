Vídeo: Las imágenes del momento en el que un enorme socavón se abre y engulle a dos coches que esperaban en un semáforo

Un socavón de gran tamaño se abrió de forma repentina en una intersección de la ciudad de Omaha (Nebraska) y atrapó a dos vehículos que estaban detenidos ante un semáforo, según imágenes captadas por cámaras de vigilancia y difundidas por las autoridades. El incidente ocurrió este martes por la tarde en el barrio de Aksarben, cuando el pavimento cedió de manera súbita bajo los automóviles.

El video compartido por la Policía de Omaha muestra a dos coches, un SUV y una camioneta pickup, detenidos ante la luz roja en la intersección de 67th Street y Pacific Street cuando, en cuestión de segundos, el asfalto se hunde y se forma un cráter de varios pies de profundidad que los engulle.

El colapso del terreno sorprendió a quienes transitaban por la zona y obligó a cortar el tráfico mientras equipos de emergencia acudían al lugar. Pese a la magnitud del suceso, no se reportaron heridos. Los ocupantes de ambos automóviles consiguieron salir del socavón, ayudados inicialmente por transeúntes y otros conductores que se encontraban cerca en ese momento, antes de la llegada de los servicios de emergencias.

Las autoridades locales agradecieron en redes sociales la rápida intervención de quienes ofrecieron auxilio a las personas afectadas. "Gracias a todos los que se pusieron en acción y ayudaron rápidamente", señaló la Policía al divulgar el video que captó el derrumbe.

