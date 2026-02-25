La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

Cuba ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación civil procedente de Estados Unidos. El ministerio de Interior cubano ha informado de que se ha producido un tiroteo en aguas cercanas a Villa Clara.

La lancha estadounidense, con matrícula de Florida, "se aproximó a una milla náutica" y las Tropas Guardafronteras solicitó la identificación de sus tripulantes.

En este momento, según informan las autoridades cubanas, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado".

Fue entonces cuando se desató el tiroteo en el que han muerto cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense, resultando heridos otros seis que han recibido asistencia médica.

"Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", han señalado desde Cuba.

El incidente hace aumentar, aún más, las tensiones entre Cuba y EEUU tras el llamamiento estadounidense para alcanzar un acuerdo y su asedio sobre la isla cubana.