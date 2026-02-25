Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Tensión internacional

La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

Las autoridades cubanas aseguran que la lancha no obedeció cuando se le dio el alto y abrieron fuego contra la embarcación de la Policía, resultando "lesionado" el comandante. Además de los fallecidos, seis personas han recibido asistencia médica.

Un barco en el puerto de La Habana, Cuba

La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Cuba ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación civil procedente de Estados Unidos. El ministerio de Interior cubano ha informado de que se ha producido un tiroteo en aguas cercanas a Villa Clara.

La lancha estadounidense, con matrícula de Florida, "se aproximó a una milla náutica" y las Tropas Guardafronteras solicitó la identificación de sus tripulantes.

En este momento, según informan las autoridades cubanas, "desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado".

Fue entonces cuando se desató el tiroteo en el que han muerto cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense, resultando heridos otros seis que han recibido asistencia médica.

"Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", han señalado desde Cuba.

El incidente hace aumentar, aún más, las tensiones entre Cuba y EEUU tras el llamamiento estadounidense para alcanzar un acuerdo y su asedio sobre la isla cubana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detienen al hombre que mató al ucraniano Andrei Portnov a las puertas de un colegio en Pozuelo

Andréi Portnov

Publicidad

Mundo

Un barco en el puerto de La Habana, Cuba

La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos

La imagen de Stephen Hawking junto a dos mujeres en bikini

La foto de Stephen Hawking con dos mujeres en bikini que se revela en los archivos de Jeffrey Epstein

Imagen de archivo de un coche atrapado por la nieve en pleno temporal en Nueva York

Muere intoxicado un estudiante de 21 años al cargar su móvil en el coche tras quedar atrapado por la tormenta de nieve

Andréi Portnov
Policía Nacional

Detienen al hombre que mató al ucraniano Andrei Portnov a las puertas de un colegio en Pozuelo

Celebración en las calles de Madrid
RR.SS. y China

'Chinamaxxing' o cómo las redes impulsan la cultura china

Estación de St. Pancras, en Londres
Reino Unido

Reino Unido endurece las condiciones para entrar en el país: nueva exigencia en la ETA

El gobierno británico pedirá a partir de ahora una autorización previa.

Antena3 Noticias
Guerra Ucrania

Juan Diego Bonillo, soldado colombiano en la guerra de Ucrania: "Escuchar el dron es escuchar la muerte"

Llegó al país hace 13 meses y asegura haber visto la muerte muy cerca: "Solo salí herido una vez".

Temporal en Brasil

Derrumbe de casas, corrimiento de tierras...las graves consecuencias del temporal que ya deja 28 muertos en Brasil

Una imagen de Matilde Muñoz en uno de sus viajes por el sureste asiático

Los acusados de matar en un hotel de Indonesia a la española Matilde Muñoz son condenados a 18 años de cárcel

Discurso del Estado de la Unión

El 'show' de Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia

Publicidad