Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': "Ya es muy fácil editar fotos"

La caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' en México el pasado domingo, ha generado un gran revuelo en el país. Fue abatido en su propio refugio, escondido en una zona boscosa del municipio de Tapalpa, en Jalisco. La captura consistió en un amplio dispositivo policial en el que estaban involucrados los servicios de inteligencia de EEUU.

Es por ello que, con el fin de un episodio importante del crimen organizado en el país mexicano, se ha producido una gran escalada de violencia, con incendios, bloqueos y saqueos. Ahora, ha aparecido en el foco del debate el nombre de una popular influencer y modelo de OnlyFans: María Julissa. La relacionan con el narcotraficante y ahora ha sido señalada por presuntamente participar en su captura y muerte, por ser "una de sus parejas sentimentales".

Sin embargo, fuentes locales desvían la mirada hacia Guadalupe Moreno, última pareja que se conoce del capo, que, sin saberlo, habría desempeñado un papel fundamental para localizar al líder del cártel tras el que sería su último encuentro en el poblado de Tapalpa, región considerada bastión histórico del CJNG.

La influencer desmiente las acusaciones

Tras las acusaciones, la creadora de contenido, que acumula más de 3,6 millones de seguidores en Instagram, ha querido desmentir públicamente los hechos de los que se le acusa. "Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación", asegura Julissa, la joven mexicana de 26 años apodada como 'La Barbie beisbolera'.

El comunicado de la influencer va más allá, y tacha la información de "falsa y carente de fundamento". En el comunicado, también instó a su audiencia a no compartir información sin contrastar o verificar previamente. "La desinformación puede causar mucho daño (...) Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales".

Tomará medidas legales

La modelo de OnlyFans lleva seis meses residiendo en Colombia con su actual pareja, y niega haber estado involucrada en la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. María Julissa además ha anunciado medidas legales, ya que se han publicado varias afirmaciones cuya veracidad aún no ha sido corroborada. Esto podría poner en peligro su vida al situar a la influencer en el punto de mira de los socios de 'El Mencho'.

La joven advierte: "Recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos", antes de recurrir a su equipo jurídico para emitir el comunicado donde asegura que tomará medidas legales ante la difusión "irresponsable" de rumores y acusaciones que menoscaban "su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad" y ponen "en riesgo incluso su vida e integridad física".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.