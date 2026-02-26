Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

'EL MENCHO'

Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': "Ya es muy fácil editar fotos"

La popular creadora de contenido mexicana ha recibido acusaciones de participar en la captura y muerte de uno de los narcotraficantes más buscados por ser "una de sus parejas sentimentales".

Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': &quot;Ya es muy f&aacute;cil editar fotos&quot;

Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': "Ya es muy fácil editar fotos"REDES SOCIALES - EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' en México el pasado domingo, ha generado un gran revuelo en el país. Fue abatido en su propio refugio, escondido en una zona boscosa del municipio de Tapalpa, en Jalisco. La captura consistió en un amplio dispositivo policial en el que estaban involucrados los servicios de inteligencia de EEUU.

Es por ello que, con el fin de un episodio importante del crimen organizado en el país mexicano, se ha producido una gran escalada de violencia, con incendios, bloqueos y saqueos. Ahora, ha aparecido en el foco del debate el nombre de una popular influencer y modelo de OnlyFans: María Julissa. La relacionan con el narcotraficante y ahora ha sido señalada por presuntamente participar en su captura y muerte, por ser "una de sus parejas sentimentales".

Sin embargo, fuentes locales desvían la mirada hacia Guadalupe Moreno, última pareja que se conoce del capo, que, sin saberlo, habría desempeñado un papel fundamental para localizar al líder del cártel tras el que sería su último encuentro en el poblado de Tapalpa, región considerada bastión histórico del CJNG.

La influencer desmiente las acusaciones

Tras las acusaciones, la creadora de contenido, que acumula más de 3,6 millones de seguidores en Instagram, ha querido desmentir públicamente los hechos de los que se le acusa. "Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación", asegura Julissa, la joven mexicana de 26 años apodada como 'La Barbie beisbolera'.

El comunicado de la influencer va más allá, y tacha la información de "falsa y carente de fundamento". En el comunicado, también instó a su audiencia a no compartir información sin contrastar o verificar previamente. "La desinformación puede causar mucho daño (...) Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales".

Tomará medidas legales

La modelo de OnlyFans lleva seis meses residiendo en Colombia con su actual pareja, y niega haber estado involucrada en la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. María Julissa además ha anunciado medidas legales, ya que se han publicado varias afirmaciones cuya veracidad aún no ha sido corroborada. Esto podría poner en peligro su vida al situar a la influencer en el punto de mira de los socios de 'El Mencho'.

La joven advierte: "Recuerden que en internet ya es muy fácil editar fotos", antes de recurrir a su equipo jurídico para emitir el comunicado donde asegura que tomará medidas legales ante la difusión "irresponsable" de rumores y acusaciones que menoscaban "su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad" y ponen "en riesgo incluso su vida e integridad física".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cuatro años de invasión rusa sobre Ucrania: "Han pasado como un solo minuto (...) Rusia nos ha quitado el futuro"

Aniversario guerra Ucrania

Publicidad

Mundo

Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': "Ya es muy fácil editar fotos"

Acusan a una conocida influencer y modelo de OnlyFans de participar en la captura de 'El Mencho': "Ya es muy fácil editar fotos"

Aniversario guerra Ucrania

Cuatro años de invasión rusa sobre Ucrania: "Han pasado como un solo minuto (...) Rusia nos ha quitado el futuro"

Børge Brende

Dimite el presidente del Foro Económico Mundial tras revisarse sus vínculos con Epstein

Bahía de Matanzas, en Cuba
Cuba

Cuba afirma que los ocupantes de la lancha tiroteada planeaban infiltrarse al país “con fines terroristas”

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA
EEUU VENEZUELA

Nicolás Maduro no tiene dinero para pagar a su abogado en Nueva York

Un niño ucraniano camina por la ciudad fronteriza de Medyka, en Polonia
Guerra en Ucrania

Una infancia bajo asedio: así es ser niño en medio de una guerra en Europa

Más de un tercio de los niños y niñas del país continúan desplazados, miles han resultado víctimas directas de la violencia y el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud y el suministro energético sigue siendo insuficiente. Los datos muestran que la crisis se mantiene y trae consecuencias estructurales, humanitarias y generacionales a largo plazo.

Socavón Nebraska
Nebraska

Vídeo: Las imágenes del momento en el que un enorme socavón se abre y engulle a dos coches que esperaban en un semáforo

Un cráter imprevisto se abrió en una intersección de la ciudad estadounidense y atrapó a los automóviles sin causar heridos.

Ataque ruso sobre Ucrania

Rusia ataca Kiev, Zaporiya y Járkov con misiles balísticos y drones y deja al menos 20 heridos

El Objetivo - Temporada 12 - Un año de Donald Trump en la Casa Blanca

Irán prohíbe las armas nucleares el mismo día que reanuda las conversaciones con EE.UU.

Donald Trump y Robert De Niro

Robert De Niro pide "deshacerse" de Donald Trump y éste le contesta llamándole: "enfermo y demente"

Publicidad