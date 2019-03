Capriles felicita a Chávez y dice a sus votantes que "no se sientan derrotados"

Quiero "felicitar al candidato, al presidente de la República, desde aquí mandarle mi felicitación y ojalá lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo, hay un país que tiene dos visiones", indicó Capriles en una comparecencia tras hacerse públicos los resultados electorales.

En la primera derrota de su carrera política, Capriles obtuvo hoy el 44,97% del apoyo de los sufragios, 6.151.544 votos; frente a Chávez, que logró el respaldo de 7.444.082 votantes (54,42%) en una jornada electoral histórica, con un récord de participación del 80,94%.

Sobre la nueva victoria del presidente venezolano, quien gobernará hasta el año 2019 tras ganar su tercera reelección, confió en que "un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción que hoy se mantiene en el poder".

"Yo pido a quienes hoy mantienen el poder respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país que no esta de acuerdo con este gobierno", agregó Visiblemente emocionado, Capriles manifestó que "mientras hay vida hay esperanza" y prometió a los más de seis millones de venezolanos que hoy votaron por él que "no están solos".

"Yo les digo, miren, que nuestro pueblo no se sienta perdedor, nadie, esos más de seis millones de venezolanos no están solos, esos más de seis millones de venezolanos, casi la mitad del país, no están solos", reiteró. E insistió: "Aquí quien no logró la victoria soy yo, que el pueblo no se sienta derrotado. Aquí el pueblo construyó un camino y el camino esta ahí".

Capriles insistió en que los suyos son "los sueños de los venezolanos", y también aclaró que "para saber ganar hay que saber perder". "La expresión del pueblo, lo que el pueblo diga es sagrado, y la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto", manifestó para insistir en que durante la campaña ha demostrado su compromiso con Venezuela, un país al que se siente orgullo de pertenecer.

"En este camino, nosotros iniciamos la construcción de un camino, y ahí están más de seis millones de personas que están buscando un mejor futuro, y quiero decirles que cuenten conmigo, que estoy a su servicio, pero también quiero decírselo a los otros venezolanos", en alusión a los que no votaron por él. "Yo soy un convencido de que este país puede estar mejor y estoy convencido de que Venezuela va a estar mejor", dijo Capriles antes de abandonar la plataforma en la que reconoció la victoria de Hugo Chávez.