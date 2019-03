El capitán del Costa Concordia: "No abandoné el barco, me caí en una lancha salvavidas"

La jueza de instrucción italiana Valeria Montesarchio ordenó el arresto domiciliario para Francesco Schettino, el capitán del crucero Costa Concordiaque naufragó el viernes en aguas de la isla de Giglio (Italia), causando la muerte de al menos once personas.

La jueza de instrucción de Grosseto (centro de Italia) dictó esta medida tras someter a un interrogatorio en la sede del Tribunal de esta localidad italiana a Schettino, quien permanece detenido desde el pasado sábado, según informó el abogado del capitán, Bruno Leporatti.

La Fiscalía de Grosseto, quien había solicitado la prisión cautelar para Schettino, acusa al capitán de homicidio culposo múltiple, abandono de nave y naufragio, por lo que corre el riesgo de ser condenado hasta a 15 años de prisión.

"Me caí en una lancha"

En el interrogatorio ante la jueza de instrucción, Valeria Montesarchio, responsable de investigar el naufragio del buque, Schettino ha declarado que, con su actuación la noche del siniestro, salvó "centenares" y "miles de vidas". En respuesta a la magistrada de Grosseto encargada del caso, Schettino ha negado haber abandonado el buque antes de que se completara la evacuación de los pasajeros. "Yo no he abandonado el buque", ha remarcado.

"No tenía ningua intención de escapar, estaba ayudando a unos pasajeros a entrar en una de las lanchas salvavidas, pero en un momento dado el mecanismo de descensó se bolqueó y tuvimos que forzarlo. De pronto, el sistema se reactivó, tropecé y caí dentro de la balsa de salvamento junto a otros pasajeros", asegura Schettino. En la misma balsa se da la circunstancia de que viajaban el segundo y tercer oficial, Dimitri Ckristidis y Silvia Coronica.

El comandante del buque siniestrado no ha dudado en reconocer que se encontraba al mando del barco en el momento del impacto contra las rocas frente a la costa de Giglio, a última hora del pasado viernes. "Yo estaba al mando", ha dicho durante su comparecencia ante la jueza, que se ha prolongado durante unas tres horas.

Más personas investigadas

Según Il Corriere della Sera, podría haber al menos otras tres personas investigadas. En concreto, se trataría del segundo oficial, Dimitri Ckristidi, la tercer oficial, Silvia Coronica, y se critica también la actuación de Roberto Ferrarini, responsable de la unidad de crisis de Costa Cruceros. Al parecer, si investiga si las tres llamadas que mantuvieron el capitán y Ferrarini pudieron influir en las decisiones que se adoptaron posteriormente. Los magistrados están ahora a la espera de valorar del resto de conversaciones telefónicas que tuvieron lugar la noche del naufragio.

Algunos medios de comunicación italianos, como TGcom24, indicaban que la noche del naufragio los tripulantes protagonizaron "un amotinamiento" ante la pasividad del comandante del crucero para poner en marcha cuanto antes la operación de evacuación. En concreto, consiguieron comenzar el dispositivo a las 22.45, minutos antes de que Schettino ordenara abandonar el barco oficialmente.