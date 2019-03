Calma tensa en Estambul y Ankara tras los enfrentamientos que podrían haber causado dos muertes

La noche comenzaba con ánimo de victoria para los manifestantes que veían como las fuerzas policiales se retiraban de la Plaza Taksim, con 999 detenciones a sus espaldas.



Sin embargo los altercados no tardaron en volver a comenzar y eso que el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan reconoció que "ha habido errores" en la actuación de la Policía frente a los manifestantes antigubernamentales y anunció de igual forma la investigación de esos abusos, así como la retirada de las autoridades.

Horas antes Erdogan aseguró que no cedería "al chantaje" y se reafirmaba en su decisión de seguir adelante con la construcción de un centro comercial en un parque público.



El primer ministro turco ha acusado este domingo al principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de provocar las manifestaciones en Turquía, que se iniciaron en Estambul en protesta por la construcción de un centro comercial en el parque Taksim Gezi, a la vez que se ha mostrado desafiante con los manifestantes, según ha informado el diario 'Hurriyet'.



"Creemos que el principal partido de la oposición es el que está haciendo un llamamiento a la resistencia en cada calles, provocando estas protestas", ha asegurado Erdogan en la televisión turca.



El líder turco ha mostrado también una actitud desafiante con los manifestantes del parque Taksim Gezi. "¿Vuestro problema tiene que ver con la plantación de árboles? Aquí no se está produciendo una tala de árboles. Se están talando doce árboles como parte del proyecto de peatonalización de Taksim", ha declarado Erdogan, que también ha destacado el proyecto que tiene su Gobierno de plantar árboles por todo el país.

Lo que comenzó siendo un acto de denfensa de un espacio natural se ha convertido en un auténtico desafío al gobierno turco en el que al menos dos personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas, según informa la ONG pro Derechos Humanos Amnistía Internacional.

Se da la circunstancia de que Amnistía tiene sus oficinas en Turquía cerca de la histórica plaza y más de 20 de sus doctores han atendido en las últimas horas a varios heridos por la intervención policial, según un comunicado recogido por el diario israelí 'Yedioth Aharonoth'.

Los manifestantes han abarrotado en las últimas horas la plaza Taksim coreando "hombro con hombro contra el fascismo" o "Gobierno dimisión". La mayoría de los manifestantes eran jóvenes, hombres y mujeres, muchos de ellos con pañuelos o máscaras quirúrgicas para evitar aspirar los gases lacrimógenos tan abundantemente empleados durante la jornada del viernes.

También tuvo lugar una manifestación en Ankara, donde también se han producido disturbios en el céntrico barrio de Kizilay. Un helicóptero ha lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes y los agentes antidisturbios han empleado porras eléctricas. La Policía, en las últimas horas, se ha retirado para no escalar los enfrentamientos.