El presidente Mubarak se aferra al poder y los manifestantes no se rinden

Este sábado está transcurriendo sin incidentes, pero la tensión puede estallar en cualquier momento.



Centenares de personas tienen que guardar una ordenada cola para atravesar varios controles militares antes de unirse a los manifestantes de la plaza. Esta mañana han pedido a los soldados que no se marchen y que no retiren los coches calcinados, ya que sirven de refugio frente a los ataques del otro bando, los pro Mubarak.



La pasada noche se registró algún incidente esporádico con partidarios del presidente, y el Ejército tuvo que disparar al aire para dispersar a la gente.



Oradores de distintas tendencias intentan animar a miles de personas que agitan banderas de Egipto. No se ve casi ningún otro emblema.



Mubarack se aferra al poder

El presidente Mubarack, que se aferra al poder, ha reunido esta mañana a su Gobierno en un intento de restablecer la economía.



El evento ha tenido lugar en el Palacio Presidencial de Heliópolis con algunos de sus ministros y altos funcionarios, como el primer ministro, Ahmed Shafiq, y el presidente del Banco Central, Faruk el Oqda.

El país está sufriendo un fuerte golpe económico con las protestas. Mubarack ha decidido que mañana domingo abran los bancos y que el próximo lunes lo haga la bolsa.

"Sabotaje" contra un gaseoducto

En la peninsula del Sinaí la principal fuente de gas del país ha quedado cerrada tras sufrir esta mañana una explosión.



La televisión egipcia, controlada por Mubarak, esta afirmando que se trata de "un ataque terrorista". Mientras, Obama ha vuelto a pedir que se inicie la transición democrática.