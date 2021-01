Bill Gates advierte de que el mundo debe prepararse para una nueva pandemia

Bill Gates y su mujer, Melinda Gates, han advertido en el último post de su blog la llegada de una futura pandemia en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus.

"La desafortunada realidad es que la Covid-19 podría no ser la última pandemia. No sabemos cuándo llegará la próxima, o si será una gripe, un coronavirus o alguna enfermedad nueva que nunca antes habíamos visto. Pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pille desprevenidos de nuevo", señalan.

Asimismo, apuntan que "la amenaza de la próxima pandemia siempre estará sobre nuestras cabezas", a menos que se tomen medidas para evitarlo.

A su parecer, los gobiernos deben seguir invirtiendo en ciencia para ayudar a superar la pandemia actual, "incluso después de que la Covid-19 haya pasado", así como "desarrollar capacidades completamente nuevas que aún no existen" en el ámbito científico.

Manifiestan que para la próxima pandemia tienen la esperanza de que hayan "plataformas de megadiagnóstico", las cuales, comentan, podrían evaluar hasta el 20% de la población mundial cada semana.

"Una de las terapias Covid-19 más prometedoras son los anticuerpos monoclonales. Si un paciente los recibe lo suficientemente temprano, potencialmente puede reducir la tasa de muerte hasta en un 80%", indican.

Bill Gates quiere que los países pobres reciban vacunas gratuitas

Por otro lado, Bill Gates ha pedido este jueves que los países ricos hagan contribuciones para que los países pobres reciban la vacuna contra el coronavirus de forma gratuita.

"Los países ricos pueden hacerlo. Es por su interés porque al final de la pandemia el mundo volverá a la normalidad", ha dicho Gates en una entrevista a la emisora francesa France Info.

Asimismo, comenta que "hay un problema de igualdad" en el mundo a la hora de acceder a las vacunas, tanto a las del coronavirus, como al resto. Y esa desigualdad, dice, se va a traducir en que la vacunación en los países pobres tarde más.

