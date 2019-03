Barack Obama: "A mí me nombraron para acabar guerras, no para empezarlas"

Barack Obama, presidente de EEUU, ha afirmado su intención de convencer a otros países para participar en el ataque contra Siria, dejando claro que no busca una 'excusa para intervenir'.

"Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, no es algo que estemos usando como excusa para una acción militar", ha insistido en referencia al ataque químico del que Washington ha responsabilizado abiertamente al régimen de Bashar al Assad. "Fui elegido para acabar guerras, no para iniciarlas (...) pero tenemos que tomar decisiones difíciles cuando defendemos las cosas que nos importan", ha añadido.

"No puedo decir con seguridad que Al Assad es una amenaza directa e inminente para Estados Unidos"

Obama ha insistido en la necesidad de dialogar, "los ciudadanos están cansados de guerra. Entiendo el escepticismo. Por eso es importante que hablemos con todos los congresistas y senadores", aludiendo también al pueblo estadounidense, al que mandará un mensaje sobre la crisis en Siria, buscando una 'respuesta firme' y con 'medidas serias'.

Obama considera que la defensa del Derecho Internacional se antepone al consenso en Naciones Unidas sobre un ataque a Siria. "Si vamos en serio sobre nuestra prohibición del uso de armas químicas, entonces necesitamos una respuesta internacional, y esa respuesta no procederá del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó.

Con todo, Obama declaró que la intervención militar, que el Congreso de Estados Unidos está pendiente de aprobar, está lejos de ser su preferida. "No es conveniente. No creo que sea precisamente la clase de opción que la población mundial considere especialmente atractiva", lamento el presidente de Estados Unidos. "Pero la pregunta es '¿acaso estas normas no significan nada?' ¿Qué pensaríamos de nosotros mismos si no actuáramos?", indicó el presidente.

En referencia a la votación del Congreso, el presidente eludió responder sobre si actuará de todos modos en el caso de que el poder legislativo rechace la intervención, una opción a la que podría recurrir haciendo uso de sus privilegios presidenciales si considerara que EEUU está bajo amenaza directa. "Se lo planteo al Congreso, porque siendo sinceros: no puedo decir con toda seguridad que Al Assad es una amenaza directa e inminente para Estados Unidos. En este sentido, no puedo dar una respuesta directa", reconoció el presidente.

Previamente, uno de sus principales asesores ha declarado que el presidente Obama no pretende autorizar un ataque militar contra Siria si el Congreso no da su visto bueno al mismo. "El presidente por supuesto tiene la autoridad para actuar, pero ni es su deseo ni su intención usar esa autoridad si no cuenta con el respaldo del Congreso", ha explicado el viceconsejero de seguridad nacional, Tony Blinken, en declaraciones a la emisora NPR.

Según la web 'Politico', Obama no cuenta aún con los respaldos necesarios para sacar adelante en el Congreso su propuesta de llevar a cabo un ataque limitado contra Siria en respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al Assad.

De acuerdo con este medio, que basa su información en fuentes republicanas y demócratas en la Cámara de Representantes, si se celebrase ahora una votación en la Cámara Baja el presidente sufriría un duro revés.

Dado que parece probable que el Senado dará su visto bueno a la intervención la próxima semana, aunque la votación podría aplazarse, después de que la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta la avalara este miércoles, los esfuerzos del Gobierno están centrados ahora en convencer a los representantes.