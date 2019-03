Barack Obama se atreve con un programa de humor

Barack Obama Ha vuelto a demostrar que las cámaras no le asustan. Se ha convertido en el primer presidente que acude al 'The Daily Show', el programa de humor con más tirón entre los jóvenes estadounidenses. No en vano su presentador, Jon Stewart, encabeza la lista de los hombres más influyentes del país.

Con un decorado inspirado en el Capitolio y una taza de lo más presidencial, Obama dejó claro a pesar de las continuas bromas, que necesita más tiempo para hacer realidad el cambio que prometió. "Muchos de mis padres políticos ya me dijeron: disfruta de esto ahora, porque dentro de dos años la gente va a estar frustrada y de hecho, eso es lo que ahora está pasando" reconoció el presidente Obama ante un entregado público.