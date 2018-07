El autor del tiroteo de Tennessee pedía "entregarse a Alá"

Las autoridades de Estados Unidos investigan este viernes los móviles que llevaron a Muhammad Youssef Abdulazeez a realizar ayer los atentados en que mató a cuatro soldados en dos instalaciones militares del estado de Tennessee, mientras surgen informaciones de que tenía un blog en el que instaba a "entregarse a Alá". Abdulazeez, un estadounidense de origen kuwaití de 24 años, falleció por disparos de la policía después de tirotear dos centros militares de la ciudad de Chattanooga, en el estado de Tennessee, en el sur de EEUU, y dejar cuatro militares muertos y al menos otras tres personas heridas.

El FBI indicó el jueves que trata el caso como una investigación por terrorismo interno "hasta que no se determine lo contrario", pero por el momento no ha confirmado sus móviles ni lo ha relacionado con ninguna organización integrista islámica. La organización de inteligencia de EEUU, SITE, que sigue la pista a grupos yihadistas en el mundo, informó hoy de que Abdulazeez tenía un blog en el que escribía sobre el Islám, un punto que por ahora no ha sido confirmado por las autoridades. El blog que se le atribuye, myabdulazeez.wordpress.com, tiene únicamente dos entradas, ambas publicadas el pasado lunes, 13 de julio. "Hermanos y hermanas, que no les engañen sus deseos, esta vida es corta y amarga, y la oportunidad de entregarse a Alá puede pasar de largo", indica la primera de las entradas en el blog, que describe la vida como una "prisión" y pide no dejar que la sociedad "desvíe" a los seguidores del islam de su devoción.

La segunda entrada del blog, no obstante, parece alentar a mantener la mente abierta en la interpretación de la religión musulmana, al indicar que a menudo sus seguidores mantienen "una visión estrecha de lo que creemos que es el islam", y "no apreciamos otros puntos de vista". El blog supuestamente escrito por Abdulazeez recuerda también las vidas de musulmanes célebres y apunta a que "todos ellos lucharon en la yihad por el bien de Alá".

Mientras, uno de los cuatro militares muertos en los atentados de ayer fue identificado hoy por su familia como el sargento de artillería Thomas Sullivan, un excombatiente de la guerra de Irak de 40 años y procedente de la localidad de Springfield, en el estado de Massachusetts. Según la cadena de televisión CNN, otro de los militares asesinados es Skip Wells, de 21 años y de la localidad de Marietta, en el estado de Georgia. Las autoridades han indicado que corresponde al Departamento de Defensa decidir si identifica o no de forma oficial a los fallecidos y, por el momento, no lo ha hecho.

Además de los detalles sobre su presunto blog, varios medios de comunicación han publicado más datos sobre Abdulazeez quien, según la televisión CNN, fue detenido en abril por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol y tenía cita en los juzgados a finales de este mes. Según el diario The New York Times, Abdulazeez era un luchador de artes marciales procedente de una familia de clase media y su padre fue añadido y más tarde retirado de una lista de vigilancia del FBI por supuestos lazos con el terrorismo. El presidente de EEUU, Barack Obama, dijo el jueves que todo apunta a que "el responsable llevó a cabo estos atentados en solitario" y prometió que su Gobierno será "exhaustivo y rápido" a la hora de dilucidar lo que ocurrió.