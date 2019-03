Los españoles llegados de Japón creen que el gobierno nipón "informa poco a la ciudadanía"

Varios de los españoles residentes en Japón que este lunes han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en el avión fletado por el Gobierno, han coincidido en que uno de los motivos que les movió a regresar a España era la "situación de incertidumbre" en la que se encontraban en el país nipón a causa de la falta de información por parte del Gobierno japonés.

Así lo ha manifestado la madrileña Pilar Espinosa, que tras trece años viviendo en Japón ha decidido volver a España, "hasta que todo se estabilice", porque aunque "la situación es de tranquilidad", no saben "en qué medida la información que les da el Gobierno es real o no".

"Los japoneses están igual que siempre pero nosotros, que tenemos información de fuera, somos los que tenemos más incertidumbre", ha señalado, al mismo tiempo que ha asegurado que era "muy poca" la información que les llegaba de las autoridades.

"Prefiero que todo se estabilice y ya decidiré si vuelvo con la cabeza fría y por mis propios medios", ha afirmado Pilar, para añadir que sus hijos también han sido una de las causas que le han llevado a tomar la decisión de regresar.

Por su parte, la asturiana Beatriz Alonso, residente en Japón desde hace más de once años, en dónde todavía se encuentra su marido, ha sugerido también que a su parecer el Gobierno Japonés puede estar "tapando algo". "El Gobierno habla de lo que está seguro porque no quiere alarmar a nadie", ha apuntado.

Encerrada en casaBeatriz, que espera volver cuando antes, ha confesado que el miedo a la radiactividad, que le llevó a permanecer "encerrada en casa sin salir durante días", ha sido uno de motivos que la han empujado a tomar la "difícil decisión" de regresar a España con sus hijos, aunque ha reconocido que le da miedo "dejar a su marido y a su casa". "He venido por los niños y para que mi familia se calme", ha asegurado.

Esta asturiana residente en una localidad nipona a 197 kilómetros de la central de Fukushima, ha relatado a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz y tras confirmar que no presentaba signos de radiactividad, como tras conocer las primeras noticias del riesgo de radiación cerró todo tipo de ventilación en su casa". "Me dio muchísimo miedo", ha señalado.

Manuel, otro de los 79 españoles que este lunes han llegado a España, ha reconocido que ha sido precisamente la información que le llegaba de fuera la que le ha hecho volver. "Es la que nos presionaba", ha afirmado, al mismo tiempo que ha añadido que aunque pasó miedo, la tranquilidad de los japoneses que le rodeaban le ayudó a sobrellevar la incertidumbre.

Buen papel de la Embajada

Todos los españoles preguntados por los medios han coincidido a su vez en que la atención que han recibido por parte de la Embajada Española ha sido buena. "La embajada ha estado fenomenal; estamos todos muy contentos; nos han atendido de maravilla", ha afirmado Pilar Espinosa.

Algo más dubitativa se ha mostrado Beatriz Alonso, que aunque también ha valorado el trato recibido por parte de la embajada como "muy bueno", ha matizado que "no lo fue tanto en la primera semana". "No tuvimos información de ningún tipo", ha denunciado.

Pilar, Beatriz y Manuel son tres de los 79 españoles que han decido regresar a España en el avión dispuesto por el Gobierno dadas las dificultades para encontrar billetes en líneas comerciales; dificultades que algunos de los residentes habían denunciado. Junto con ellos, también han viajado 35 de sus familiares, 22 ciudadanos belgas y 8 brasileños, todos ellos acompañados por un funcionario público de la Dirección General de Asuntos Consulares.

El Boing 747, que en total transportaba a 154 pasajeros, ha aterrizado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz a las 14:30 de la tarde tal y como estaba previsto, tras lo cual los viajeros que así lo han deseado se han sometido a los controles médicos dispuestos por el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).



Ningún español contaminado

Tal y como ha confirmado la directora general de Salud Pública y Sanidad Exterior, Carmen Amelas, ninguno de los españoles procedentes de Japón está contaminado. Tampoco se han encontrado restos de radiactividad en sus ropas y equipajes, ni en el avión en el que han viajado.

Así se ha encargado de comprobarlo el dispositivo de 20 personas dispuesto de el Ministerio de Sanidad y el CSN para descartar cualquier posibilidad de contaminación.

"No existe ningún riesgo", ha confirmado Amelas, al mismo tiempo que ha añadido que aunque 34 de los pasajeros han decidido no someterse a los análisis médicos voluntarios, los cuestionarios que todos han rellenado durante el viaje han demostrado no había "ni síntomas ni proximidad geográfica".