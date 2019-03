Un atentado en el Teatro Nacional de Mogadiscio deja, al menos, cinco muertos

La milicia fundamentalista islámica somalí Al Shabab se ha responsabilizado del atentado suicida que causó al menos cinco muertos y una veintena de heridos en el Teatro Nacional de Mogadiscio.



El portavoz militar de Al Shabab, Abdulaziz Abu Musab, dijo a la emisora Al Andalus -controlada por la milicia- que "una brigada de mártires" llevó a cabo un "ataque sagrado", en el que una mujer suicida se inmoló en el auditorio. "Seguiremos con este tipo de ataques hasta que todas las fuerzas africanas abandonen Somalia", aseveró Musab.



Por su parte, el primer ministro somalí, Abdiweli Mohamed Ali, presente en el teatro en el momento del atentado, confirmó que no resultó herido. "El ataque ha sido un acto estúpido. Una mujer se inmoló. Yo estaba hablando al público, pero no estoy herido", indicó Ali, en declaraciones a la televisión estatal somalí SNTV. "Había otros miembros del Gobierno conmigo, pero están bien. Sólo uno tiene una herida leve", agregó el primer ministro.



A pesar de que en un primer momento se habló de al menos diez muertos por los testimonios de los testigos, el Gobierno precisó que el número de víctimas mortales asciende a al menos cinco. Entre los muertos figuran la suicida, el presidente de la Federación de Fútbol de Somalia, Said Mohamed Mugabe, y el del Comité Olímpico del país, Adam Haji Yabarow. El ataque se produjo cuando una mujer que se hizo pasar por periodista se inmoló durante un acto organizado por el Gobierno Federal de Transición de Somalia en el Teatro Nacional de la capital somalí, que reabrió sus puertas recientemente.



El representante especial de la ONU para Somalia, Augustine P. Mahiga, condenó el atentado y exigió a Al Shabab "el fin de estos actos de violencia que causan gran sufrimiento a los civiles somalís con desprecio total hacia el valor de la vida humana". Somalia carece de un gobierno efectivo desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, y pasaron a controlar su territorio señores de la guerra tribales, milicias islámicas y bandas de delincuentes armados.