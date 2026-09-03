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Mueren dos personas tras estrellarse la avioneta en la que viajaban en Florida

La avioneta cayó en una zona boscosa y se incendió como consecuencia del impacto. Los bomberos recibieron el aviso y hallaron los dos cuerpos en el interior.

Bomberos de Florida

Bomberos de Florida Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Dos personas han muerto tras estrellarse la avioneta en la que viajaban justo después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en el estado de Florida, según informan las autoridades del condado de Hillsborough.

Los bomberos recibieron el aviso de un aparato que cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto al noreste de la ciudad. La avioneta se encontraba envuelta en llamas. Tras sofocar las llamas, encontraron los dos cuerpos en el interior.

El vuelo alcanzó los 60 metros de altura

La Administración Federal de Aviación identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas. El avión tenía como destino a Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de sesenta metros de altura, según registros públicos de vuelo consultados por el diario Tampa Bay Times.

Las autoridades por el momento no han podido identificar a los fallecidos, para avisar a sus familias. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente.

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