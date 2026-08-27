Tragedia en un aeropuerto: muere un trabajador al golpearle un avión que iba marcha atrás

Un trabajador del aeropuerto internacional Montréal-Trudeau, en Canadá, ha muerto a causa de un accidente con un avión. La tragedia ocurrió el lunes alrededor de las 19:30, cuando inmediatamente después de que sucediera, los servicios de emergencia recibieron un aviso de un accidente en las instalaciones aeroportuarias. Según fuentes consultadas por el 'New York Times'.

Un trágico accidente

Según la investigación realizada por la Policía de Montreal, el trabajador aeroportuario fue golpeado por el aeroplano mientras realizaba la maniobra de marcha atrás. A causa del golpe, el empleado fue trasladado de urgencia a un hospital, donde tristemente perdió la vida. Por el momento, no se han hecho públicos todos los detalles sobre la mecánica exacta del accidente ni las circunstancias que provocaron que el trabajador se encontrara en la trayectoria del avión.

Un Airbus A350 implicado

La víctima fue identificada y se conoce que trabajaba para la empresa 'Samsic', una empresa encargada de prestar servicios de asistencia aeroportuaria y atención a pasajeros. Según informó la autoridad aeroportuaria 'Aéroports de Montréal', el accidente involucró a un Airbus A350 de la aerolínea francesa 'French Bee'. La compañía aérea explicó posteriormente que el incidente se produjo mientras el avión se preparaba para partir hacia París y estaba siendo desplazado mediante un vehículo de pushback, utilizado para sacar los aviones de sus posiciones de estacionamiento.

Continúa la investigación

Ante este hecho poco cotidiano, la Oficina de Seguridad en el Transporte de Canadá ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Además, el organismo federal responsable de empleo y seguridad laboral, 'Employment and Social Development Canada', ha abierto su propia investigación con el objetivo de determinar las causas del accidente y evitar que vuelva a producirse un episodio similar. La investigación continúa abierta para determinar las responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el fatal accidente.