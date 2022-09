Si la reina Isabel II de Reino Unido hubiese muerto Inglaterra, se habría activado la llamada 'Operación London Bridge'. Sin embargo, la monarca ha fallecido en el castillo de Balmoral, en Escocia. La Reina ha estado en la finca escocesa por sus vacaciones de verano habituales. Y es que, en caso de morir en Escocia, existía otro protocolo de actuación diferente: 'operación Unicorn'.

¿Qué pasa después de morir la Reina en Escocia? Queda activada la 'operación Unicorn', un plan existente desde hace años en caso de fallecimiento. Nada más saber de la muerte de la reina de Inglaterra en Escocia, el Parlamento en Westminster, parlamento escocés, el Senedd galés y la Asamblea de Irlanda del Norte quedan suspendidos inmediatamente para comenzar a preparar el funeral de Estado.

El palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo, albergará el féretro de la soberana. Después de pasar un día en el lugar, se celebrará una misa en la catedral de St Giles. Después del acto en la catedral, los restos de la reina de Inglaterra serán trasladados en el Royal Train hasta Londres. No obstante, hace muchos años que este tren no se usa y cuando el padre de la monarca murió, no se utilizó. Por lo que cabe la posibilidad de usar un tren ordinario.

Con la muerte de la reina Isabel II, comienza o un periodo de luto de 10 días que finalizaría con el funeral de Estado. Esta 'Operación Unicorn' finaliza cuando la monarca sale de Escocia para llegar a Inglaterra. Al llegar a Inglaterra, continúa el protocolo establecido por Reino Unido bajo el marco de la 'Operación London Bridge'.

Luto de 10 días y un fueral de Estado histórico

Reino Unido planea un funeral de Estado histórico en el décimo día tras confirmarse el fallecimiento de la reina Isabel II. Un funeral que se encarga de preparar el gobierno británico de Liz Truss. Por su parte, será el ministerio de Exteriores quien se encargará de organizar la llegada de jefes de Estado y grandes figuras internacionales al país. También se preparará el aluvión de turistas que viajen a Londres para despedir a la reina de Inglaterra en la Abadía de Westminster.

El ministerio de Asuntos Interiores se encargará de gestionar todos los protocolos de seguridad junto a los servicios de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Nacional. El dispositivo de seguridad que se montará en Londres para evitar colapsos y cualquier acto violento no tendrá precedentes. El cuerpo de la reina Isabel II será enterrado un una tumba de la Cripta Real de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en Londres.