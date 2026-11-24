Nvidia
Así se fraguó el regreso del CEO de Nvidia, Jensen Huang
Se va conociendo información acerca de cómo fueron las horas previas al regreso de Jensen Huang.
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Cuando todavía no habían pasado ni dos semanas desde que Jensen Huang saliera de Nvidia a consecuencia de ciertas revelaciones acerca de sus relaciones extramatrimoniales, este mismo lunes el Consejo de Administración de la compañía anunciaba su readmisión como presidente y CEO.
Pocas horas después de tal sorpresa, según se va conociendo información sobre cómo transcurrieron las horas previas al regreso de Jensen Huang a sus cargos en Nvidia, parece que queda más latente que su vuelta fue una operación política gestada en la Casa Blanca.
El escándalo, que vinculaba a Huang con una supuesta espía china, provocó una caída en las Bolsas que Donald Trump quería frenar a toda costa. De esta manera, ya conocemos más datos sobre cómo se fraguó ese regreso de uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Ante dicha caída de las Bolsas, Trump optó por resolver por la vía rápida cualquier duda de seguridad nacional y se decidió algo poco habitual en el país: instar a una compañía totalmente privada a contratar de vuelta a su máximo directivo por parte del presidente del Gobierno.
Jensen Huang comparecerá la próxima semana ante el Senado de EEUU
El próximo 3 de diciembre, Huang deberá comparecer ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos
La audiencia pública del próximo 3 de diciembre, que se celebrará en formato híbrido, tiene como título 'Protegiendo la ventaja de Estados Unidos en IA: Supervisión de los controles de exportación estadounidenses' y contará como testigo con Jensen Huang.
"La breve investigación interna del consejo de administración de Nvidia y la reincorporación de Jensen Huang no eliminan las amenazas a la seguridad nacional ni las preguntas que deben abordarse", recoge el comunicado firmado por John Moolenaar, presidente del Comité Selecto sobre China; Rick Crawford, del Comité Selecto Permanente de Inteligencia; y Brian Mast, del Comité de Asuntos Exteriores.
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