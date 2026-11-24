Tras la readmisión de Jensen Huang como presidente y CEO de Nvidia, la noticia no ha pasado nada desapercibida en las redes sociales, donde ha surgido una auténtica locura con miles de memes y videos creados con Inteligencia Artificial, tal y como se puede ver en el vídeo superior, recreando la vuelta. "He vuelto y tú estás despedido", se puede ver cómo dice en uno de los cortes. Incluso cuentan con la 'actuación' de Donald Trump.

Además, se ha conocido que Jensen Huang tendrá que comparecer el próximo 3 de diciembre ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos.